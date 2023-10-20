13 شهيدا برصاص الاحتلال بطولكرم واعتقالات واسعة بالضفة الغربية

استشهد 13 فلسطينيا بينهم 5 أطفال، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم نور شمس شرقي طولكرم، ليرتفع إلى 81 عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء عملية طوفان الأقصى، والحرب الإسرائيلية على غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية لدى إعلانها هذه الحصيلة، إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة في مخيم نور شمس بطولكرم خلال عدوانه يوم أمس (الخميس)".

وأفاد مراسل الجزيرة بانسحاب قوات الاحتلال من مخيم نور شمس، بعد اشتباكات استمرت 27 ساعة فرضت خلالها حصارا مشددا على المخيم، وقطعت عنه الكهرباء والماء.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي -أمس الخميس- مقتل جندي إسرائيلي من وحدة المستعربين، في الاشتباكات التي دارت في المخيم. وقبل ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 10 من عناصر حرس الحدود خلال المواجهات.

من جهتها، ذكرت كتيبة طولكرم بسرايا القدس -الجناح العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي- أنها فجّرت عبوات ناسفة في جرافات وآليات الاحتلال على محور المنشية، وحققت إصابات مباشرة.

وأضافت "نفذنا كمينا لقوة راجلة للاحتلال، وتمكنا من إسقاط أفرادها بين قتيل وجريح".





كما قالت كتائب القسام -الجناح العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في طولكرم، إن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مخيم نور شمس.

وتواصلت عمليات الاقتحام والمواجهات في أرجاء الضفة الغربية المحتلة، حيث نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقال واسعة شملت عشرات الفلسطينيين، بينهم كوادر من حركة حماس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 32 شخصا في محافظة الخليل فجر اليوم الجمعة، كما جرى اعتقال 12 آخرين في بيت لحم، و6 في نابلس.

وفي المجمل، اعتقلت قوات الاحتلال 71 فلسطينيا في الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم، وفقا لما أعلنه نادي الأسير الفلسطيني.

وفي القدس المحتلة، عززت شرطة الاحتلال وجودها في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة.

وأفادت مراسلة الجزيرة بأن شرطة الاحتلال تفرض قيودا مشددة، تحول دون وصول الفلسطينيين لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.