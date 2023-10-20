إسرائيل تتلقى ألف طن من الأسلحة منذ بدء عمليتها العسكرية بغزة

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن تل أبيب تلقت إمدادات تقدر بنحو ألف طن من الأسلحة من خارج البلاد، دون أن تحدد مصادر شحنات الأسلحة تلك.

وأفادت الوزارة – في بيان وصلت نسخة منه إلى وكالة الأناضول التركية- بوصول 45 طائرة شحن للاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.

وجاء في البيان "تعلن وزارة الدفاع الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي عن وصول طائرة شحن إضافية بنجاح إلى مطار رامون قرب إيلات (جنوب) في وقت سابق من صباح اليوم الجمعة."

وأشار البيان إلى أن شحنة الإمدادات العسكرية التي تلقاها اليوم تتضمن سيارات إسعاف عسكرية ومعدات طبية لاستخدام الجيش الإسرائيلي، وموارد أخرى مختلفة تهدف إلى تعزيز جاهزة الجيش وقدرته.

ولم تحدد وزارة الدفاع الإسرائيلية مصدر هذه الشحنة.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن "هذه الطائرة هي الطائرة الخامسة والأربعون التي تهبط في إسرائيل كجزء من مبادرة منسقة للغاية بقيادة وزارة الدفاع الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي.

وأكدت وصول نحو 1000 طن من الأسلحة إلى إسرائيل حتى الآن، تشمل أسلحة مختلفة مصممة لدعم خطط الجيش الإسرائيلي الهجومية.

وكانت إسرائيل أعلنت -أمس الخميس، وصول دفعة أخرى من الأسلحة من الولايات المتحدة.