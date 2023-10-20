إسرائيل تبدأ إخلاء مستوطنة كريات شمونة قرب حدود لبنان

شرعت إسرائيل -اليوم الجمعة- بتفعيل خطة إخلاء مستوطنة كريات شمونة قرب الحدود مع جنوب لبنان من سكانها، على خلفية التصعيد العسكري مع حزب الله اللبناني.

وقال الجيش الإسرائيلي -في بيان- إن سلطة الطوارئ التابعة لوزارة الدفاع تعلن إجلاء سكان مستوطنة كريات شمونة إلى بيوت ضيافة بتمويل الدولة.

وأضاف البيان أنه "تمت المصادقة على تفعيل الخطة من قبل وزير الدفاع يوآف غالانت، وقد أبلغت قيادة الجبهة الداخلية رئيس البلدية عن القرار صباح الجمعة".

ويوم 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أقرت إسرائيل إخلاء 28 مستوطنة تقع على مقربة من الحدود اللبنانية. وأمس الخميس، تمت إضافة مستوطنة كريات شمونة (عدد سكانها يتجاوز 24 ألفا) إلى البلدات المقرر إخلاؤها.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ نحو أسبوعين توترا وتبادلا متقطعا للنيران بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

ويأتي التصعيد في جنوب لبنان عقب عملية "طوفان الأقصى" التي بدأتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري ردا على الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى، وسط تحذيرات دولية من توسع المواجهات إلى الجبهة اللبنانية الإسرائيلية في ظل تمركز حزب الله في المناطق الحدودية.

والجدير بالذكر أن حزب الله وإسرائيل خاضا حربا مدمرة صيف 2006، خلفت أكثر من 1200 شهيد في الجانب اللبناني معظمهم من المدنيين، و160 قتيلا في الجانب الإسرائيلي معظمهم من العسكريين. وتسببت الحرب -التي استمرت 34 يوما- في نزوح نحو مليون لبناني من بلداتهم.