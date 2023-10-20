أردوغان: هجمات إسرائيل على غزة تصل إلى حد التطهير العرقي

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إسرائيل إلى وقف هجماتها على قطاع غزة التي ترقى إلى حد التطهير العرقي، وفق تعبيره، وحث المجتمع الدولي على العمل من أجل التوصل إلى وقف إنساني لإطلاق النار.

وقال أردوغان -في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس- إن إسرائيل تستفز أطرافا غير إقليمية بدلا من التراجع عن أخطائها في غزة، مضيفا أن المنطقة بحاجة إلى الإنقاذ من "فورة الجنون" التي تدعمها قوى ووسائل إعلام غربية.

وقال أردوغان "أكرر دعوتي للقيادة الإسرائيلية لعدم توسيع نطاق هجماتها على المدنيين ووقف عملياتها التي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية على الفور".

وأضاف أن أنقرة تعمل على إنهاء القتال بين الإسرائيليين والفلسطينيين قبل أن يصل إلى "نقطة اللاعودة".

وأكد أن منطقتنا ستحقق استقرارا دائما من خلال إقامة آليات جديدة تضمن أمان المسلمين واليهود والمسيحيين وجميع سكان هذه الأرض.

ولليوم الـ14 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.

وفجر السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.