وفاة أكثر من ألف شخص بحمى الضنك في بنغلاديش

أدى تفشي حمى الضنك في بنغلاديش إلى وفاة أكثر من ألف شخص حتى الآن منذ مطلع العام الحالي، حسبما قال مسؤولون في قطاع الصحة الحكومي أمس الأحد.

وتشير أرقام نشرتها المديرية العامة للخدمات الصحية إلى وفاة 1006 أشخاص من بين أكثر من 200 ألف إصابة مؤكدة، وقال مدير الخدمات الصحية السابق بي نذير أحمد إن عدد الوفيات منذ مطلع 2023 يفوق إجمالي عدد الحالات المسجلة منذ عام 2000، عندما رصدت بنغلاديش أول تفشٍ لحمى الضنك على أراضيها.

ووفقا لخبراء، كان التحضر الهائل وتغير المناخ والمكافحة الوقاية غير المناسبة للمرض، الذي ينتقل عن طريق البعوض، من بين أسباب العدد المتزايد للإصابات بحمى الضنك في تلك الدولة الواقعة بجنوبي آسيا.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت في سبتمبر/أيلول الماضي من أن بنغلاديش تشهد أسوأ موجة تفشّ لحمى الضنك في تاريخها، وأشار مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، إلى أن الوباء يمارس ضغطا هائلا على النظام الصحي في بنغلاديش.

وحمى الضنك عدوى فيروسية ذات أعراض تشبه الإصابة بالأنفلونزا، وتنتقل إلى البشر عن طريق البعوض، وينتشر هذا المرض في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، ويسبب الحمى الشديدة والصداع والغثيان والقيء وآلام العضلات، ويمكن أن يتماثل معظم الناس للشفاء من المرض، لكن بإمكانه أن يتحوّل إلى مرض مميت إذا تسبب في نزيف داخلي وفشل في وظائف أعضاء الجسم.

وتتزايد حالات الإصابة بالمرض في بنغلاديش خلال الرياح الموسمية في الفترة بين يونيو/حزيران وسبتمبر/أيلول عندما يتكاثر البعوض، حامل الفيروس، في المياه الراكدة.

وحذرت منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة من أن حمى الضنك والأمراض الأخرى الناجمة عن الفيروسات التي ينقلها البعوض تنتشر انتشارا أسرع وعلى نطاق أوسع بسبب تغير المناخ.