هجوم يميني على نائبة فرنسية أحيت ذكرى استشهاد محمد الدرة

هاجم ناشطون من اليمين المتطرف في فرنسا ومناصرون لإسرائيل رئيسة المجموعة البرلمانية لحزب "فرنسا الأبية" ماتيلد بانوت بعد أن أحيت ذكرى استشهاد الطفل الفلسطيني محمد الدرة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة يوم 30 سبتمبر/أيلول 2000.

ونشرت بانوت عبر حسابها على منصة "إكس" صورة لحادثة استشهاد الطفل محمد الدرة، وعلقت "23 عاما حتى اليوم، كل الدعم المطلق والثابت للشعب الفلسطيني، يجب أن تنتهي الجرائم والاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، هذا شرط أساسي للسلام".

وأثارت هذه التدوينة ناشطي اليمين المتطرف، لتنهال الانتقادات على بانوت إلى جانب اتهامها بأنها "معادية للسامية" و"تروج للأكاذيب"، وأن "الدرة لم يقتل برصاص إسرائيلي".

وقال الكاتب والمحامي وليام غلودندال عبر حسابه على منصة إكس "إن ماتيلد بانوت لم تتحدث يوما عن ضحايا من الأطفال اليهود خلال حادثة في مدرسة يهودية بمدينة تولوز (الفرنسية) عام 2012".

كما كتب النائب السابق جوليان درا عبر حسابه على منصة إكس "سيدة بانوت، ما تقولينه هراء، أنت لا تعرفين التاريخ، أنت فقط تسببين إثارة (…)، محمد (الدرة) لم يُقتل برصاص إسرائيلي".

L’importation et la manipulation de ces fausses images depuis des décennies à coûté la vie de juifs en France dont des enfants assassinés. @MathildePanot vous êtes un danger pour la république et les juifs de France. Vous êtes la collabo des terroristes islamistes. https://t.co/TCOQDMNIeJ

بالمقابل، دافع آخرون عن النائبة بانوت، وتحدثوا عن فداحة الجريمة الإسرائيلية بحق الدرة، وكتبت المدونة لينا "ليست معاداة للسامية".

أما المحامي أكسيل ميتزكير فيرى عبر حسابه على "إكس" أن تعليقات البعض المهاجمة لماتيلد بانوت "مبالغ فيها، عليهم أن يتركوها تدافع عن فلسطين وهم يدافعون عن إسرائيل".

Yohan tes propos sont excessifs, laisse Mathilde Panot défendre les palestiniens, et toi défends ISRAEL mais fais le bien. Quand on te lit, on devient antisémite car tu méprises cet enfant palestinien qui est mort. On ne doit pas hiérarchisé. Et si tu étais né en Palestine?

