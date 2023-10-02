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لبنان يوقف سورييْن بتهمة تهريب المئات من ليبيا إلى أوروبا

السلطات اللبنانية تكثّف جهودها لمواجهة ظاهرة تهريب المهاجرين غير النظاميين (أسوشيتد برس)
2/10/2023

أوقفت قوى الأمن في لبنان سوريين دخلا بطريقة غير قانونية إلى البلاد، لتورطهما في تهريب مئات المهاجرين غير النظاميين عبر البحر من ليبيا إلى أوروبا.

وأفادت قوى الأمن الداخلي في بيان صدر اليوم الاثنين بأنها ألقت القبض على الموقوفَيْن في منطقة البقاع (شرقي البلاد) في إطار جهودها "لمكافحة تهريب الأشخاص عبر البحر"، بعدما توفّرت لها معلومات عن إقدامهما على "تهريب أشخاص من جنسيات سورية ولبنانية ومصرية وفلسطينية وأفريقية وغيرها من ليبيا إلى أوروبا بواسطة مراكب بالتنسيق مع أشخاص من الجنسية اللبنانية في منطقة وادي خالد" الحدودية مع سوريا في شمالي البلاد.

واعترف الموقوفان بأنّهما "كانا يتقاضيان عن كل شخص مبلغ 3500 دولار"، وعملا على "تهريب مئات الأشخاص عبر البحر من ليبيا إلى إيطاليا واليونان بواسطة عبّارات" بالاشتراك مع شقيقَي أحدهما المقيمين في اليونان وليبيا، وفق البيان.

Tunisia France Germany Migration FILE - Migrants from Eritrea, Libya and Sudan sail a wooden boat before being assisted by aid workers of the Spanish NGO Open Arms, in the Mediterranean sea, about 30 miles north of Libya, Saturday, June 17, 2023. Ministers from Germany and France tasked with regulating migration are joining forces to try to curb deaths on dangerous routes across the Mediterranean Sea. The interior ministers are traveling Sunday for talks with the president and their counterpart in Tunisia, a major North African stepping stone for migrants trying to reach Europe at risk of their lives. (AP Photo/Joan Mateu Parra, File) Photo Details ID: 23169433761451 Submission Date: Jun 18, 2023 12:05 (GMT) Creation Date: Jun 17, 2023 07:50 (GMT) Photographer: Joan Mateu Parra Source: AP Copyright: Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved Credit: ASSOCIATED PRESS Special Instructions: FILE PHOTO Subjects: Politics Location: AT SEA Transmission Reference: LBL101 Byline Title: str Caption Writer: EM Use Information: This content is intended for editorial use only. For other uses, additional clearances may be required.
ليبيا منطلق أساسي لمهاجرين غير نظاميين من دول عدة (أسوشيتد برس)

دور وتهريب

وكان للموقوفَيْن دور في تهريب مهاجرين غير نظاميين غرق مركبهم مقابل سواحل مدينة طبرق الليبية قبل أشهر. وفرا بعدها من ليبيا إلى سوريا، ومن ثم دخلا لبنان خلسة، وأقاما في منطقة البقاع الحدودية.

وتُعد ليبيا منطلقا أساسيا لمهاجرين غير نظاميين من دول عدة، بينهم عدد كبير من السوريين الذين أنهكتهم سنوات الحرب والأزمة الاقتصادية الخانقة، يبحرون على متن مراكب متهالكة ومكتظة من دون ما يكفي من الطعام والمياه وفي ظل انعدام معايير السلامة.

وتكثف السلطات اللبنانية جهودها لمواجهة ظاهرة تهريب المهاجرين غير النظاميين، التي يشكل لبنان منصة لها باتجاه جزيرة قبرص، ومنها إلى دول أوروبية أخرى. وتعلن القوى الأمنية بين الحين والآخر عن القبض على مهربين، وتحبط عمليات تهريب عبر البحر.

المصدر : الفرنسية