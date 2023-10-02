قوات الاحتلال تعتدي على فلسطيني وتعتقل آخرين بالضفة الغربية

اعتدت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين على فلسطيني، واعتقلت آخرين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، في وقت أغلقت فيه قوات إسرائيلية مناطق في الخليل تمهيدا لاقتحامات المستوطنين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لوكالة الأناضول إن مواطنا أصيب جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي عليه بالضرب قرب بلدة عرابة في محافظة جنين، وتم نقله للعلاج في مستشفى جنين الحكومي.

بدوره، قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) في بيان إن قوة إسرائيلية اقتحمت مكب نفايات زهرة الفنجان (قرب عرابة)، واعتقلت مواطنين يعملان فيه.

وبخصوص الاعتقالات الأخرى، قال المصدر ذاته إن حملة الاعتقالات تركزت في مدينتي القدس، ونابلس، وبلدة يعبد جنوب جنين، ومخيم الجلزون للاجئين، وبلدة ترمسعيا شمال رام الله.

وأضاف نادي الأسير أن قوات الاحتلال نقلت المعتقلين إلى مراكز الاعتقال للتحقيق معهم تمهيدا لمحاكمتهم بتهم مقاومة الاحتلال. وأكد أن الاعتقالات بين صفوف الفلسطينيين بلغت أكثر من 5 آلاف حالة منذ بداية العام الحالي.

ومنذ عدة أشهر، يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ اقتحامات شمالي الضفة الغربية تتركز في مدن نابلس وجنين (شمال) بدعوى ملاحقة مطلوبين. وعادة ما تندلع مواجهات وتبادل إطلاق للنار أثناء كل اقتحام ينفذه الاحتلال الإسرائيلي.