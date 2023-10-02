ترامب يصل إلى المحكمة ويؤكد: بلدنا ملئ بالفساد

وصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى محكمة بنيويورك اليوم لبدء محاكمته بينما اتهمته المدعية العامة بارتكاب عمليات احتيال مستمرة ومتكررة.

وتتعلق القضية باتهامات موجهة إلى ترامب واثنين من أبنائه، بتضخم أصولهم العقارية بشكل هائل لسنوات.

وقالت المدعية العامة في نيويورك تعليقا على القضية: "رسالتي بسيطة وهي أنه لا أحد فوق القانون بغض النظر عن مدى قوته وحجم ثروته"، بينما نقل الإعلام الأميركي عن مكتب المدعية أنه تم تحديد 28 شاهدا يمكن استدعاؤهم في القضية.

في المقابل، اعتبر محامي ترامب أن "القضية ليست إلا تدخلا في الانتخابات" في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا أن "الديمقراطيين يعرفون أن ترامب يتقدم على بايدن بفارق كبير" على حد قوله.

بايدن لا يعي ما يفعله

أما ترامب نفسه فبدأ حديثه بالتشكيك في جدية القضية معتبرا أن ما يجري معه هو "أكبر محاولة للمضايقة السياسية في العالم"، على حد قوله مضيفا أن "الهدف من هذه القضايا التي حركوها ضدي هو القضاء علي ومنعي من خوض الانتخابات".

ودافع الرئيس السباق عن نفسه مؤكدا أن بيانات ثروته لا تشوبها شائبة وأنه لم يتم ارتكاب أي جريمة.

واتهم ترامب المدعية العامة بالفساد وقال إن "جميعهم فاسدون وحتى بلدنا مليء بالفساد"، قبل أن يهاجم الرئيس الحالي جو بايدن بضراوة قائلا: "لدينا رئيس يقود البلاد ولا يعي ما يفعله".