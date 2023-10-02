حريق في مديرية أمن الإسماعيلية شمال شرق القاهرة

أفادت وسائل إعلام مصرية بنشوب حريق في مديرية أمن محافظة الإسماعيلية شمال شرق القاهرة فجر اليوم الاثنين.

وأضافت المصادر نفسها أن قوات الحماية المدنية تحاول السيطرة على الحريق الذي وصفته بالكبير.

كما نقلت وكالة رويترز عن شهود قولهم إن حريقا "ضخما" اندلع في مديرية أمن الإسماعيلية.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو للحريق.