رئيس وزراء قطر يدعو لإيجاد حلول للمشاكل البيئية بافتتاح إكسبو 2023

قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بلاده تجدد الدعوة لمزيد من الحلول الصديقة للبيئة في مختلف نواحي الحياة، وذلك خلال كلمته في افتتاح المعرض الدولي للبستنة "إكسبو قطر 2023" في العاصمة الدوحة الذي يقام تحت شعار "صحراء خضراء.. بيئة أفضل" للمرة الأولى في الشرق الأوسط وبدولة ذات مناخ صحراوي.

وأضاف أن الدوحة تؤمن بأن المهام العظيمة لا تنجز إلا بتبادل الخبرات الدولية، وأن "إكسبو قطر 2023" يضع في أولوياته الحفاظ على البيئة في المستقبل.

وحضر الافتتاح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وعدد من رؤساء الدول والحكومات.

سمو الأمير المفدى يتقدم مستقبلي أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لدى وصوله مطار الدوحة الدولي في زيارة للبلاد لحضور حفل افتتاح معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة. https://t.co/ET4I0tR7pb pic.twitter.com/ZiuhJ3t7N5 — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) October 2, 2023

وتشارك في المعرض نحو 80 دولة وهيئة ومنظمة غير حكومية وخبراء دوليون، بالإضافة إلى شركات من القطاع الخاص وجامعات ومختبرات بحث، وذلك بهدف تطوير آليات ووسائل تدعم القطاع الزراعي في المناطق الصحراوية، وتكرس استخدام التقنيات الحديثة لاستدامة الموارد.

يستمر "إكسبو قطر 2023" لمدة 6 أشهر، ومن المتوقع أن يستقبل 3 ملايين زائر خلال هذه المدة.

كما يتضمن المعرض فعاليات وتظاهرات كبرى وورشات لابتكار حلول على الصعيد العالمي لمشاكل التصحر والتغير المناخي وتحديات الاستدامة.

ويعمل المعرض الدولي على الدمج بين التقاليد والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة للوصول إلى استخدام متوازن للموارد لإنتاج غذاء مستدام لسكان العالم.