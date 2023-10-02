عاجل | الخارجية الأميركية: نحن بعيدون عن التفكير في العودة للاتفاق النووي بسبب رفض إيران زيارة المفتشين الدوليين
2/10/2023-|آخر تحديث: 2/10/202309:43 م (بتوقيت مكة المكرمة)
عاجل | الخارجية الأميركية: نحن بعيدون عن التفكير في العودة للاتفاق النووي بسبب رفض إيران زيارة المفتشين الدوليين.
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المصدر : الجزيرة