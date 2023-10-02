عاجل | الخارجية الأميركية: نحن بعيدون عن التفكير في العودة للاتفاق النووي بسبب رفض إيران زيارة المفتشين الدوليين.

عاجل | الخارجية الأميركية: نقف بثبات مع حليفتنا تركيا ضد حزب العمال الكردستاني الذي نصنفه منظمة إرهابية

عاجل | الخارجية الأميركية: على إسرائيل والسلطة الفلسطينية الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية تفاقم التوترات

عاجل | الخارجية الأميركية: من الضروري أن يتخذ الكونغرس إجراء لاستمرار تقديم المساعدات لأوكرانيا

عاجل | الخارجية الأميركية: إذا سمحنا لبوتين أن ينتصر فسيكون ذلكأكثر خطورة وكلفة على الأميركيين