ترامب يمثل واثنين من أبناءه أمام القضاء بقضية تضخيم الأصول

تبدأ اليوم الاثنين في نيويورك المحاكمة المدنية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب واثنين من أبنائه، المتهمين بتضخيم أصولهم العقارية بشكل هائل لسنوات، وهو ما اعتبره ترامب فرصة للدفاع عن اسمه وسمعته.

وأعلن ترامب أنه سيمثل الاثنين أمام المحكمة، وقال عبر منصته "تروث سوشال" الأحد "سأذهب إلى المحكمة للدفاع عن اسمي وسمعتي"، واصفا المدعي العام في نيويورك بأنه "فاسد" والقاضي في القضية بأنه "مختل".

وتهدد هذه المحاكمة الإمبراطورية الاقتصادية للرئيس السابق، كما أنها تمهد لماراثون قضائي بالنسبة إلى المرشح لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية.

وكات ترامب (77 عاما) ومحاموه قد ألمحوا إلى أنه قد يحضر على الأقل جلسات الاستماع الأولى أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك، حيث استدعي ترامب بصفته شاهدا.

ولا يمكن الحكم على ترامب بالسجن في هذه القضية، لكن هذه المحاكمة ستقدم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التي يرجح أن تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري.

عمليات احتيال

وقال القاضي آرثر إنغورون إن ترامب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا "عمليات احتيال" مالية "متكررة" في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم "منظمة ترامب".

وأكد أن الوثائق التي قدمتها المدعية العامة تظهر "بوضوح" "تقييمات احتيالية" من جانب ترامب لأصول مجموعته التي تضمّ شركات متنوعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فخمة ونوادي غولف وغيرها الكثير.

وحسب اللائحة الاتهامية، عمد الملياردير الجمهوري وأبناه إلى "تضخيم" قيمة هذه الأصول بمليارات الدولارات من أجل الحصول، على قروض بشروط أفضل من البنوك بين عامي 2011 و2021.

وردا على ذلك قال ترامب عبر "تروث سوشال" إن المصارف لم تشتك يوما من القروض التي وفرتها له.

قضايا وتهم

وترامب متهم جنائيا في أربع قضايا مختلفة لم تؤثر بعد على شعبيته لدى قاعدته الشعبية الجمهورية. ويتعين عليه المثول اعتبارا من 4 مارس/ آذار المقبل أمام محكمة اتحادية في واشنطن. وهو متهم بأنه حاول خلال وجوده البيت الأبيض قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي فاز بها جو بايدن.

وسيكون بعد ذلك على موعد مع القضاء في ولاية نيويورك بتهمة الاحتيال الضريبي، ثم في فلوريدا بسبب تعامله بإهمال مع وثائق سرية بعد خروجه من الرئاسة.

يشار إلى أن هذه المتاعب القضائية لا تحول دون تقدم ترامب بأشواط على منافسيه في استطلاعات الرأي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات العام 2024 الرئاسية.