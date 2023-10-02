طبيب فائز بنوبل يعلن ترشحه لرئاسة الكونغو

أعلن الطبيب الحائز على جائزة نوبل للسلام دينيس موكويغي اليوم الاثنين عزمه الترشح لرئاسة جمهورية الكونغو الديمقراطية في الانتخابات المقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وقال موكويغي في خطاب وجه فيه انتقادات إلى النظام الحالي أمام حشد من المؤيدين في العاصمة كينشاسا إن دافعه الوحيد للترشح هو"إنقاذ بلاده وتطويرها"، مشيرا إلى أنه سيقدم تفاصيل عن برنامجه في وقت لاحق.

وأعلن الطبيب الحائز على نوبل للسلام عام 2018 نظير "كفاحه لقرابة عقدين ضد العنف الجنسي" عزمه الترشح لخوض الانتخابات ضد الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، قائلا " سأواصل عملي والتزامي على مدى الأربعين عاما الماضية بخدمة شعبي"، لافتا إلى أن السلام والأمن سيمثلان أولوية لديه.

ويُعرف الطبيب موكويغي (68 عاما) بعلاج ومساندة حالات "ضحايا الاغتصاب في الحروب والصراعات" من خلال مستشفى بانزي الذي أسسه عام 1999 في شرق الكونغو، وسبق أن ندد بحالات الإفلات من العقاب في ما يتصل بجرائم الحرب التي سجلتها الأمم المتحدة، كما نجا من محاولة اغتيال في عام 2012.





وتتزايد الدعوات لخوض الانتخابات الرئاسية في الكونغو ضد الرئيس فيليكس تشيسيكيدي الذي شابت ولايته الأولى ما تصفها المعارضة بالصعوبات الاقتصادية والأوبئة وانعدام الأمن في مناطق شرقي البلاد.

وكان زعيم المعارضة مارتن فايولو -الذي جاء في المركز الثاني بعد تشيسيكيدي في انتخابات 2018- أعلن مطلع هذا الأسبوع نيته الترشح للرئاسة في الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.