شاهد- حفل افتتاح مُبهر لمؤتمر الملاحة الفضائية في باكو

باكو- شهد افتتاح المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية المنعقد في العاصمة الأذرية باكو عروضا فنية وضوئية مبهرة، شملت لوحات استعراضية من الفلكلور والتراث الأذري، فضلا عن معزوفات موسيقية وغنائية وأوبرالية بلغات مختلفة.

وعُرض خلال الافتتاح، فيديو يوضح مسيرة المؤتمر الذي بدأ قبل 50 عاما وصولا إلى نسخته الـ74 التي تستضيفها باكو، والتي تستمر حتى 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ويستضيف المؤتمر أكثر من 5 آلاف مشارك، يمثلون أكثر من 100 دولة بما فيهم مندوبون عن الوكالات الفضائية والقطاع العام ودوائر الاستثمار وشركات الملاحة الفضائية الخاصة الدولية وغيرها.

كما يشارك في المعرض الذي يقام على هامش المؤتمر أكثر من 150 جهة، تعرض منتجاتها في أجنحة خاصة بها.