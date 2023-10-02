أخبار|أذربيجان

شاهد- حفل افتتاح مُبهر لمؤتمر الملاحة الفضائية في باكو

مدة الفيديو 01 minutes 18 seconds
مصطفى رزق
2/10/2023-|آخر تحديث: 2/10/202304:02 م (بتوقيت مكة المكرمة)

باكو- شهد افتتاح المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية المنعقد في العاصمة الأذرية باكو عروضا فنية وضوئية مبهرة، شملت لوحات استعراضية من الفلكلور والتراث الأذري، فضلا عن معزوفات موسيقية وغنائية وأوبرالية بلغات مختلفة.

وعُرض خلال الافتتاح، فيديو يوضح مسيرة المؤتمر الذي بدأ قبل 50 عاما وصولا إلى نسخته الـ74 التي تستضيفها باكو، والتي تستمر حتى 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ويستضيف المؤتمر أكثر من 5 آلاف مشارك، يمثلون أكثر من 100 دولة بما فيهم مندوبون عن الوكالات الفضائية والقطاع العام ودوائر الاستثمار وشركات الملاحة الفضائية الخاصة الدولية وغيرها.

كما يشارك في المعرض الذي يقام على هامش المؤتمر أكثر من 150 جهة، تعرض منتجاتها في أجنحة خاصة بها.

 

جانب من حفل افتتاح المؤتمر في باكو (الجزيرة)
جانب من حفل افتتاح المؤتمر في باكو (الجزيرة)

 

رئيس الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية خلال كلمته في افتتاح المؤتمر (الجزيرة)
رئيس الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية خلال كلمته في افتتاح المؤتمر (الجزيرة)

 

افتتاح المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في باكو
حفل الافتتاح شمل عروضا فنية وبصرية واستعراضات من التراث (الجزيرة)

 

افتتاح المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في باكو
بث مباشر من محطة الفضاء الدولية خلال افتتاح المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في باكو (الجزيرة)

 

افتتاح المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في باكو
العروض امتزج فيها الإبهار البصري والغناء الفلكلوري (الجزيرة)
المصدر : الجزيرة