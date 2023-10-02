الجيش الإيراني يجري مناورات لاختبار طائراته المسيرة

أعلن الجيش الإيراني أنه سيجري اليوم وغدا الثلاثاء مناورات لاختبار مختلف أنواع الطائرات المسيرة التي بحوزته في مناطق واسعة من البلاد.

وقال الجيش الإيراني إن القوات البرية والبحرية والجوية ستشارك في هذه المناورات، التي ستجرى في وسط وجنوبي البلاد.

يذكر أن المسيّرات الإيرانية أصبحت محل الحديث في الآونة الأخيرة بعد اتهامات دول غربية لطهران بتزويد روسيا بعدد منها في حربها على أوكرانيا، وهو أمر تنفيه إيران.

ومن أبرز المسيرات الإيرانية التي يتم الحديث عن تزويد روسيا بها المسيرة الصغيرة "شاهد-136" أو "الطائرة الانتحارية"، التي تزن نحو 200 كيلوغرام.

وكانت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية نقلت عن مسؤول إيراني ومصدر آخر مطلع، في أغسطس/آب الماضي، أن الولايات المتحدة تطالب إيران بالتوقف عن بيع الطائرات المسيرة المسلحة لروسيا.

كما أكّد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلايي، خلال تصريحات أدلى بها في الشهر نفسه، أن عددا من الدول تطلب شراء المسيرات الإيرانية، بينها بلدان أوروبية، في وقت أكدت فيه موسكو أن العلاقات العسكرية مع طهران "لن تخضع للضغوط".





مزايا

وأطلقت وزارة الدفاع الإيرانية في أغسطس/آب الماضي المسيرة "مهاجر 10″، التي قالت إنها قادرة على التحليق لمدة 24 ساعة على ارتفاع يصل 7 آلاف متر بسرعة 210 كيلومترات، كما أنها قادرة على تنفيذ العمليات في مدى يصل إلى ألفي كيلومتر.

و"مهاجر 10" هي نسخة متطورة من مسيرة "مهاجر 6″، وقادرة على حمل القنابل، ومجهزة بمعدات الحرب الإلكترونية ورصد المعلومات.

ويعود الاهتمام بالمسيّرات الإيرانية لتميزها بقدرات تحليق طويل، وتنوع مهامها بين المراقبة والاستطلاع العسكري والهجوم بالذخائر النارية أو بالاصطدام بالهدف والانفجار.

ومن أبرزها المسيّرة الصغيرة "شاهد-136" أو "طائرة الكاميكازي"، التي تزن نحو 200 كيلوغرام، وتعد رخيصة، إذ تتراوح قيمتها بين 20 و50 ألف دولار مقارنة -مثلا- بكلفة صواريخ كاليبر الروسية أو توماهوك الأميركية.