إندونيسيا تطلق أول قطار فائق السرعة

دشنت إندونيسيا – اليوم الإثنين- قطارا فائق السرعة هو الأول من نوعه في جنوب شرق آسيا، تم إنشاؤه بدعم من الصين، في خطوة عدها الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو رمزا لمشاريع التطوير في البلاد.

وفي كلمة ألقاها خلال حفل تدشين القطار السريع، قال ويدودو إن القطار الفائق السرعة الذي يربط جاكارتا بباندونغ، يُمثّل رمزا لتحديث قطاع النقل العام وربطه بسلاسة مع وسائل النقل الأخرى.

وأوضح الرئيس الإندونيسي أن اسم "ووش" الذي أطلق على القطار مستوحى من صوت سرعته الفائقة.

ويأتي المشروع، الذي كلف 7.3 مليار دولار، ضمن مبادرة "الحزام والطريق" الاستثمارية الصينية.

ويمكن لقطار "ووش" الذي تبلغ سرعته القصوى 350 كلم في الساعة، قطع المسافة بين العاصمة جاكارتا ومدينة باندونغ الواقعة على بعد 140 كلم من العاصمة، في 45 دقيقة فقط بدلا من ثلاث ساعات التي تستغرقها رحلات القطار العادية.

وكان من المفترض إطلاق القطار السريع في عام 2019، وأن تكون تكلفة إطلاقه في حدود 5 مليارات دولار، لكن تحديات تتعلق بمشاريع البنى التحتية في إندونيسيا وتفشي جائحة كورونا زادت كلفة المشروع وأخرت إنجازه.

وأجرت اندونيسيا سلسلة اختبارات للقطار قبل تدشينه رسميا، شارك في أحدها الشهر الماضي رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ على هامش مشاركته في قمة لقادة دول جنوب شرق آسيا.