إندونيسيا تطلق أول قطار فائق السرعة

دشنت إندونيسيا اليوم الاثنين قطارا فائق السرعة هو الأول من نوعه في جنوبي شرقي آسيا، تمت صناعته بدعم من الصين، في خطوة عدّها الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو رمزا لمشاريع التطوير في البلاد.

وفي كلمة ألقاها خلال حفل تدشين القطار السريع، قال ويدودو إن القطار الفائق السرعة يمثّل رمزا لتحديث قطاع النقل العام وربطه بسلاسة مع وسائل النقل الأخرى.

وأوضح الرئيس الإندونيسي أن اسم "ووش" الذي أطلق على القطار مستوحى من صوت سرعته الفائقة.

ويأتي المشروع، الذي كلف 7.3 مليارات دولار، ضمن مبادرة "الحزام والطريق" الاستثمارية الصينية.

ويمكن لقطار "ووش" الذي تبلغ سرعته القصوى 350 كلم في الساعة، قطع المسافة بين العاصمة جاكرتا ومدينة باندونغ الواقعة على بعد 140 كلم من العاصمة، في 45 دقيقة فقط بدلا من 3 ساعات التي تستغرقها رحلات القطار العادية.

وكان من المفترض إطلاق القطار السريع في عام 2019، وأن تكون تكلفة إطلاقه في حدود 5 مليارات دولار، لكن تحديات تتعلق بمشاريع البنى التحتية في إندونيسيا وتفشي جائحة كورونا زادا كلفة المشروع وأخّرا إنجازه.

وأجرت إندونيسيا سلسلة اختبارات للقطار قبل تدشينه رسميا، شارك في أحدها الشهر الماضي رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ على هامش مشاركته في قمة لقادة دول جنوب شرق آسيا.