إكسبو قطر للبستنة 2023 ينطلق اليوم

ينطلق اليوم الاثنين المعرض الدولي للبستنة "إكسبو قطر 2023" في العاصمة الدوحة الذي يقام تحت شعار "صحراء خضراء.. بيئة أفضل"، للمرة الأولى في الشرق الأوسط وبدولة ذات مناخ صحراوي.

ويفتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المعرض في موقعه بحديقة البدع، قريبا من كورنيش الدوحة، وسط حضور عدد من رؤساء الدول والحكومات.

وتشارك في المعرض نحو 80 دولة وهيئة ومنظمة غير حكومية وخبراء دوليين، بالإضافة إلى شركات من القطاع الخاص وجامعات ومختبرات بحث بهدف تطوير آليات ووسائل تدعم القطاع الزراعي في المناطق الصحراوية وتكرّس استخدام التقنيات الحديثة لاستدامة الموارد.

اكتشفوا جدول الفعاليات اليومي في #إكسبو_2023_الدوحة! يوم مليء بالمعرفة، الابتكار والمرح ينتظركم🎉

Discover the daily events schedule of #Expo2023Doha! A day filled with knowledge, innovation, and fun awaits you🎉 ​

#Qatar #قطر @QatarCalendar @VisitQatar pic.twitter.com/zXJLXjD2fr

— Expo2023Doha (@Expo2023Doha) October 1, 2023