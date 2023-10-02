إكسبو قطر للبستنة 2023 ينطلق اليوم

ينطلق اليوم الاثنين المعرض الدولي للبستنة "إكسبو قطر 2023" في العاصمة الدوحة الذي يقام تحت شعار "صحراء خضراء.. بيئة أفضل"، للمرة الأولى في الشرق الأوسط وبدولة ذات مناخ صحراوي.

ويفتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المعرض في موقعه بحديقة البدع، قريبا من كورنيش الدوحة، وسط حضور عدد من رؤساء الدول والحكومات.

وتشارك في المعرض نحو 80 دولة وهيئة ومنظمة غير حكومية وخبراء دوليين، بالإضافة إلى شركات من القطاع الخاص وجامعات ومختبرات بحث بهدف تطوير آليات ووسائل تدعم القطاع الزراعي في المناطق الصحراوية وتكرّس استخدام التقنيات الحديثة لاستدامة الموارد.

اكتشفوا جدول الفعاليات اليومي في #إكسبو_2023_الدوحة! يوم مليء بالمعرفة، الابتكار والمرح ينتظركم🎉 Discover the daily events schedule of #Expo2023Doha! A day filled with knowledge, innovation, and fun awaits you🎉 ​ #Qatar #قطر @QatarCalendar @VisitQatar pic.twitter.com/zXJLXjD2fr — Expo2023Doha (@Expo2023Doha) October 1, 2023

ويستمر "إكسبو قطر" لمدة 6 أشهر، ومن المتوقع أن يستقبل 3 ملايين زائر خلال هذه المدة.

كما يتضمن فعاليات وتظاهرات كبرى وورشات لابتكار حلول على الصعيد العالمي لمشاكل التصحر والتغير المناخي وتحديات الاستدامة.

ويعمل المعرض الدولي على الدمج بين التقاليد والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة للوصول إلى استخدام متوازن للموارد لإنتاج غذاء مستدام لسكان العالم.

تعزيز الزراعة

وقال الأمين العام للمعرض محمد علي الخوري -لوكالة الأنباء القطرية- إن إكسبو قطر 2023 يهدف إلى تعزيز الوعي بالزراعة وحماية البيئة، وتوسيع التعاون مع الشركاء بقضايا الاستدامة ومشاكل المياه والري.

ولفت الخوري إلى سعي قطر لتكون دولة مستدامة من خلال زيادة الرقعة الخضراء واستخدام أساليب الري الحديثة.

وأفاد رئيس اللجنة الوطنية لاستضافة المعرض ووزير البلدية عبد الله بن عبد العزيز السبيعي بأن إكسبو قطر 2023 سيعمل على إشراك المجتمع الدولي من أجل تحقيق مستقبل مستدام، لافتا إلى أن قطر تسعى من خلاله إلى تعزيز مفهوم المدن الخضراء في منطقة الشرق الأوسط.

وأقيم المعرض الدولي للبستنة لأول مرة عام 1960 في هولندا بهدف تحقيق الانسجام بين البشر والطبيعة.