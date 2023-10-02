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إسرائيل تخطط لإجراءات تهدئة مع الفلسطينيين بهدف التطبيع مع السعودية

المسؤولون في إسرائيل يخشون أن يؤثر أي تصعيد في غزة على جهود واشنطن للتقريب بين إسرائيل والسعودية (الفرنسية)
2/10/2023

أوردت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن حكومة بنيامين نتنياهو تخطط لعدد من إجراءات التهدئة مع الفلسطينيين خدمة لهدف التطبيع مع السعودية، حسب قولها.

وأوضحت الصحيفة أن الإجراءات المرتقبة تتعلق أكثر بقطاع غزة، وتشمل زيادة تصاريح العمل في إسرائيل لصالح سكان القطاع، وكذلك تسهيل دخول البضائع.

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وأضافت أن المسؤولين في إسرائيل يخشون أن يؤثر أي تصعيد في غزة على جهود واشنطن للتقريب بين إسرائيل والسعودية.

وتعتقد هآرتس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيطرح هذا الموضوع على حكومته، وسيشدد على رغبته في الحفاظ على التهدئة مع الفلسطينيين طالما بقيت محادثات التطبيع مع السعودية مطروحة.

وقال البيت الأبيض أول أمس السبت إن المفاوضات الرامية إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية تواصل التقدم، مشيرا إلى التوصل إلى "إطار أساسي" لاتفاق مستقبلي، في حين قالت صحيفة سعودية إن الشواهد تدل على أن الرياض غير متعجلة لإقامة علاقات مع إسرائيل برعاية أميركية حتى تحصل على ما تريده.

ونقلت رويترز أن المساعي التي تقودها الولايات المتحدة نحو التطبيع هي محور مفاوضات معقدة تشمل ضمانات أمنية أميركية ومساعدات نووية مدنية تسعى إليها الرياض، فضلا عن تنازلات إسرائيلية للفلسطينيين.

المصدر : الجزيرة + رويترز