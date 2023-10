"آر بي أو".. سلاح "روسي" في موقع هجوم أنقرة

أظهرت صور هجوم أنقرة، الأحد، قاذفا صاروخيا للهب ضمن الأسلحة المستخدمة، ويُعتقد أنه من نوع "آر بي أو-إيه شميل" الروسي.

وأكدت وزارة الداخلية التركية أن من بين الأسلحة المستخدمة في الهجوم -الذي استهدف مدخل مديرية الأمن في العاصمة- قاذفا صاروخيا، لكنها لم تكشف عن نوعه.

وصُنع القاذف الصاروخي "آر بي أو" في العهد السوفياتي، ودخل الخدمة أواخر ثمانينيات القرن الماضي، واستخدم في حروب عدة منذ ذلك الحين.

ويبلغ وزن السلاح نحو 11 كيلوغراما ويصنف ضمن الأسلحة الحرارية، ويستخدم ضد سلاح المشاة والمدرعات الخفيفة ويصل مداه الأقصى إلى نحو كيلومتر واحد.

#Turkey (#Türkiye) 🇹🇷: Two men carried out an attack near the building of the Ministry of Internal Affairs in #Ankara.

One of the attackers was carrying a #Russian 🇷🇺 RPO-A Shmel thermobaric rocket launcher —which is seemingly unfired.

It's originally supplied by #Russia to… pic.twitter.com/lyttGwlCUv

— War Noir (@war_noir) October 1, 2023