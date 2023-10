لا صوت يعلو فوق "شيطنة" المقاومة.. هل عرّت طوفان الأقصى الإعلام الغربي؟

كانت الحرب العنيفة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 13 يوما بمثابة ورقة التوت التي سقطت لتكشف سوءة كثير من وسائل الإعلام الغربية التي ما فتئت تُقدّم "دروسا مجانية" عن الحياد والمهنية وحرية التعبير.

فمنذ أن أطلقت المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عملية طوفان الأقصى، أصبحت كثير من وسائل الإعلام الغربية ناطقا بلسان الاحتلال الإسرائيلي، تردد رواياته وأكاذيبه، وابتعدت كثيرا عن قيم الإعلام المهني، كما يقول خبراء الإعلام.

من "أكذوبة قطع رؤوس أطفال إسرائيليين"، مرورا بتسمية العدوان نفسه بـ"حرب إسرائيل وحماس"، وليس آخرا باتهام حركة الجهاد الإسلامي بالمسؤولية عن مجزرة مستشفى المعمداني في غزة، سقطت وسائل الإعلام الغربية في فخ تقديم المصلحة على المهنية.

ويلحظ المتابع أن جوهر وشكل التغطية الصحفية في واشنطن ولندن وبرلين وغيرها من العواصم التي تصفق لإسرائيل يتحددان بناء على هوية الضحايا وانتمائهم العرقي لا على أساس قيمة الحياة الإنسانية بحد ذاتها.

ويكفي في ذلك مثلا أن تستخدم هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أثناء تغطيتها للحرب كلمة "ماتوا" للإشارة إلى من قتلوا في غزة، و"قتلوا" لوصف القتلى الإسرائيليين.

وهو أمر أبسط من غيره مما يمكن وصفه بـ"فضيحة إعلامية" شعارها اكذب ثم اكذب حتى يصدّقك العالم.. انشر روايات مختلقة عن قطع رؤوس لم يقع أو اغتصاب نساء لم يحدث، وإن كُشفت افتراءاتك، قدّم اعتذارا عابرا على تسرعك بينما يتسلم منك زميل آخر عصا سباق التتابع ليروّج أكذوبة لا تقل شناعة عبر استخدامه الذكاء الاصطناعي في تحويل صورة كلب مريض على سرير الشفاء إلى صورة طفل متفحّمٍ بنار الإرهاب.

‘Does Hamas build tunnels under hospitals and schools?’ #BBCYourQuestionsAnswered ⬇️

هكذا يُريد الاحتلال الإسرائيلي منا أن نصدّقه، ويتبعه في ذلك بعض الإعلام الغربي. "كذبة" أطلقها المتحدث باسم جيش الاحتلال للتغطية على مجزرة قصف مستشفى المعمداني في غزة، وسرعان ما تناقلتها وسائل إعلام عالمية.

لكن اللافت أن "بي بي سي" نشرت، قبل يوم واحد من قصف المستشفى تقريرا يتساءل "ببراءة": "هل تقوم حماس ببناء الأنفاق تحت المستشفيات والمدارس؟".

ويضيف التقرير أنه "من المرجح أن تتدفق شبكة الأنفاق تحت أحياء مكتظة بالمنازل والمستشفيات والمدارس، مما يمنح الاحتلال الإسرائيلي ميزة الشك عندما يتعلق الأمر بقصف مثل هذه الأهداف".

وجاء الجواب من الاحتلال في اليوم التالي بارتكاب مجزرة المستشفى وقتل المئات من المرضى وذويهم من النساء والأطفال، في مجزرة ربما لم يشهد التاريخ مثيلا لها.

وكررت مراسلة "سي إن إن" الأميركية ما قاله جيش الاحتلال، وقالت إن "حماس ربما أخطأت في إطلاق الصواريخ لتسقط على المستشفى في غزة، وفقا للجيش الإسرائيلي".

BREAKING: Hundreds of people have reportedly been killed in a strike on the al Ahli Arab Baptist Hospital in Gaza City, according to the Gaza Health Ministry.

Sky News is unable to independently verify the report.

Follow the latest on this story

— Sky News (@SkyNews) October 17, 2023