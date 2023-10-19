4 مستشفيات في غزة تخرج من الخدمة وأخرى في وضع كارثي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن خروج 4 مستشفيات من الخدمة كليا وتضرر 25 مستشفى جزئيا، بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وقال مدير مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح جنوبي قطاع غزة إياد الجعبري إن المخزون الإستراتيجي من الأدوية واللوازم الطبية قد نفد، بسبب الإغلاق المحكم الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأضاف الجعبري أن الوضع الصحي خطير للغاية، وحياة آلاف المرضى والجرحى مهددة، وهناك نقص كبير في الكوادر الطبية.

وناشد الجعبري الجهات الدولية والحقوقية التدخل لإجبار إسرائيل على السماح بإدخال المستلزمات الطبية والأدوية إلى غزة.

من جهته، قال مدير مستشفى الكويت التخصصي في غزة صهيب الهمص للجزيرة إن مستشفيات القطاع تعاني بشدة والوضع الصحي كارثي على مرأى ومسمع العالم، وحذر من كارثة وشيكة، مؤكدا أن المنظومة الصحية متهاوية.

وأضاف الهمص أن المستشفى يستقبل منذ ساعات عشرات الشهداء من مناطق مختلفة من القطاع.

وبيّن أن الطواقم الطبية تتعامل يوميا مع مجازر إسرائيلية بشعة وسط إمكانات شحيحة للغاية، وأن المستشفى يتقاسم الكميات القليلة المتبقية من الأدوية مع مستشفيات أخرى.





مناشدات

بدوره، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن وضع قطاع الصحة في غزة يخرج عن السيطرة، ويتم تسجيل خسائر بالأرواح في كل ثانية تأخير في إيصال المساعدات الطبية إلى غزة.

ولفت غيبريسوس إلى أن الإمدادات الطبية التي أرسلتها منظمة الصحة العالمية إلى غزة تنتظر على الحدود (على الجانب المصري) منذ أيام، وأشار إلى الحاجة الماسة في البدء بإيصال الإمدادات الطبية إلى القطاع.

وأمس الأربعاء، حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة من انهيار القطاع الصحي في غزة، مع استمرار الحرب ووقوع مزيد من الشهداء والجرحى، مطالبة العالم بالعمل الجاد والسريع لوقف الحرب.