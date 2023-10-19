العراق يدعو للوقوف بوجه خطة ترحيل أهالي غزة

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن بلاده تدعو للوقوف في وجه خطة ترحيل أهالي قطاع غزة إلى سيناء المصرية، وحذر من أن توسع ساحة الحرب سيشكل خطرا على العراق والمنطقة.

وفي تصريحات للجزيرة، أشار حسين إلى أن بغداد مستمرة في اتصالاتها مع أطراف عدة على المستويين الإقليمي والعالمي بشأن الوضع في غزة، وشدد على أن الأولوية حاليا وقف العدوان الإسرائيلي وإيصال المساعدات لسكان القطاع.

ولفت إلى أن لدى الدول العربية آليات عدة لوقف العدوان منها العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، ورأى أن دعم الشعب الفلسطيني لتقرير مصيره يحتاج إلى دعم عربي وإسلامي ودولي.

موقف ثابت

وكانت الحكومة العراقية قد عدّت العمليات العسكرية التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضد إسرائيل، نتيجة طبيعية للقمع الممنهج الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، منذ عهود مضت على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان عقب العملية، إن العراق شعبا وحكومة، يؤكد موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلّعاته ونيل كامل حقوقه المشروعة، مؤكدا أن الظلم واغتصاب هذه الحقوق لا يمكن أن يُنتج سلاما مستداما.

ولليوم الـ13 يواصل الجيش الإسرائيلي، استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.