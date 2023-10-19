وزير الخارجية الأردني: نبذل كل جهدنا لوقف الحرب وعدم امتدادها

أوضح وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي -اليوم الخميس- أن بلاده تخشى أن الأسوأ لم يأت بعد في حرب غزة، مؤكدا أن الأولوية هي العمل على وقف الحرب فورا لأنها لن تحقق الأمن أو السلام.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك "نخشى الأسوأ وكل المؤشرات تشير إلى أن الأسوأ قادم" مضيفا أن الحرب ستكون لها تداعيات كارثية، داعيا إلى حماية المنطقة من خطر اتساعها.

وتابع الصفدي "أولوياتنا هي وقف الحرب فورا لأنها لن تحقق الأمن أو السلام" موضحا أنه "لا يبدو أن الأمور ذاهبة باتجاه التهدئة".

وأكد أن حرمان الأبرياء من الغذاء والماء وحرمان المرضى من الدواء "جريمة حرب" مشددا على أنه "لا بد من إدخال المساعدات لغزة فورا".

وأضاف الوزير الأردني "نبذل كل جهدنا لوقف الحرب وعدم امتدادها ويجب العمل فورا لمعالجة أساس الصراع" قائلا "الكارثة الناجمة عن الحرب ستكون لها تبعات خطيرة وطويلة".

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية إن منطقة الشرق الأوسط تمر بأوضاع سياسية صعبة، مضيفة أنه "لا حل للصراع سوى حل الدولتين".

تحذير أردني مصري

ومن المقرر أن تتوجه بيربوك إلى تل أبيب غدا حيث ستجري محادثات مع السياسي المعارض بيني غانتس الذي انضم إلى حكومة الحرب برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل أن تختم جولتها بزيارة لبنان.

وكان ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعيا اليوم -خلال قمة جمعتهما بالقاهرة- إلى وقف الحرب في غزة، وحذرا من اتساع دائرة الصراع لتشمل المنطقة برمتها.

وفي بيان مشترك صدر في ختام الاجتماع، دعا الطرفان إلى الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية، وأكدا رفضهما سياسة العقاب الجماعي لقطاع غزة والتهجير القسري لسكانه إلى مصر أو الأردن.

كما طالب عبد الله الثاني والسيسي بحماية المدنيين الفلسطينيين ورفع الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.

وحذرا من أن "عدم توقف الحرب واتساعها وانتشار آثارها سينقل المنطقة إلى منزلق خطير ينذر بالتسبب في دخول الإقليم بكارثة تُخشى عواقبها".

وعقد اجتماع السيسي وعبد الله الثاني قبل يومين من قمة دولية دعت إليها مصر بعد غد في إطار تحرك يرمي لوقف الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، والتي خلفت حتى الآن نحو 3800 شهيد وأكثر من 12 ألف مصاب.