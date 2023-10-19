نتنياهو لسوناك: نسعى للقضاء على حماس وتحرير "الرهائن"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تل أبيب تريد أن تقضي على تحرك حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والانتصار عليها وتحرير من وصفهم بـ"الرهائن" لديها من أطفال ونساء.

وفي مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الذي يزور إسرائيل، وصف نتنياهو "حماس بالنازية الجديدة وتنظيم الدولة الجديد"، وقال إن من بين "أهداف هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الحالي تدمير تحركات السلام الإقليمية الإسرائيلية".

وقال إن معركة إسرائيل هي معركة الديمقراطية والمستقبل، وتابع مخاطبا سوناك "العالم وقف مع بريطانيا منذ 8 سنوات وهذا وقت نحتاج فيه إلى دعمكم ودعم العالم".

وأضاف "حرب غزة ستكون طويلة وإسرائيل تحتاج إلى دعم مستمر من المملكة المتحدة".

تعاون ودعم

من جانبه قال سوناك إن بلاده ستواصل التعاون مع إسرائيل لا سيما بشأن تحرير "الرهائن" البريطانيين وأشار إلى أن حماس "تعرض حياة المدنيين للخطر"، وفق تعبيره.

وأعرب سوناك بفخره بالوقوف إلى جانب إسرائيل في أحلك ساعاتها، وقال مخاطبا نتنياهو "أعلم أنك تتخذ احتياطات لحماية المدنيين".

كما رحب سوناك بقرار إسرائيل بشأن ضمان فتح الطريق أمام إدخال المساعدات إلى غزة.

ووصل سوناك إلى إسرائيل اليوم الخميس، قبل أن يتوجه إلى دول أخرى في المنطقة، في محاولة للتوصل إلى تهدئة في الحرب الدائرة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ولليوم الـ13 يواصل الجيش الإسرائيلي، استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين.