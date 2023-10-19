مصر تجري إصلاحات في معبر رفح تمهيدا لدخول المساعدات إلى غزة

من المقرر أن تجري السلطات المصرية إصلاحات في طريق معبر رفح اليوم الخميس، تمهيدا لنقل مساعدات إلى قطاع غزة، عقب إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن التوافق مع الجانبين المصري والإسرائيلي على هذه الخطوة.

وقال بايدن للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية مساء أمس الأربعاء أثناء عودته من زيارة لإسرائيل، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وافق على السماح بمرور ما يصل إلى 20 شاحنة في البداية.

وأضاف أن هذه الشاحنات لن تعبر على الأرجح قبل غد الجمعة؛ لأن الطريق حول المعبر يحتاج لإصلاحات.

وتابع بايدن، "عليهم أن يردموا الحفر حتى تتمكن هذه الشاحنات من المرور، مشيرا إلى أن إصلاح الطريق سيتم اليوم الخميس، وسيستغرق حوالي 8 ساعات، حسب قوله.

وأوضح الرئيس الأميركي أن الأمم المتحدة ستوزع هذه المساعدات داخل قطاع غزة، وأن دخول دفعة ثانية يتوقف على سير الأمور.

وقال، "نريد إدخال أكبر عدد ممكن من الشاحنات. أعتقد أن هناك حوالي 150 شاحنة".

وحذّر بايدن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من أن "الأمر سينتهي"، إذا استولت على المساعدات، أو منعت عبورها.

من جهة أخرى، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، خلال جلسة لمجلس الأمن أمس الأربعاء، إن المنظمة تسعى إلى إدخال 100 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة، مثلما كان الوضع قبل اندلاع المواجهة الحالية.

وقد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح مرات عدة منذ بدء معركة طوفان الأقصى، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بالتزامن مع قطع إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء والوقود عن قطاع غزة.

ووفقا لما أعلنته الرئاسة المصرية أمس الأربعاء، فقد اتفق السيسي وبايدن على إدخال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح "بشكل مستدام"، مع قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية، تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات.

وتطالب واشنطن السلطات المصرية -أيضا- بالسماح لحملة جوازات السفر الأجنبية -ولا سيما الأميركية- بمغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح.





وقال بايدن في هذا الصدد، "سوف نُخرج أناسا" من القطاع، دون مزيد من التفاصيل.

وذكر الرئيس الأميركي أنه تحدث مع نظيره المصري نصف ساعة تقريبا، مشيدا به "لتعاونه التام"، وقال، إنه "يستحق كثيرا من التقدير".

وتنتظر عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الدولية في مصر منذ أيام الدخول إلى غزة. وكانت مصر قد ذكرت أن المعبر لم يكن مغلقا في واقع الأمر، لكنه غير قابل للتشغيل بسبب القصف الإسرائيلي.

وفي الجانب الإسرائيلي، قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال زيارة بايدن أمس، إن إسرائيل ستسمح بإيصال الغذاء والماء والدواء إلى جنوب غزة عبر معبر رفح.

وذكر مارك ريغيف، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تصريحات أخرى لشبكة "سي إن إن" الأميركية، أن إسرائيل وافقت "من حيث المبدأ" على السماح بإيصال المساعدات إلى غزة.