ما الذي أضحك المستشار الألماني في تصريحات بوتين بشأن غزة؟

قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان مثيرا للضحك في تصريحاته بشأن سقوط قتلى مدنيين في المواجهات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وكان بوتين تحدث أكثر من مرة عن ضرورة تسوية القضية الفلسطينية عبر حل الدولتين، وقدم سفيره لدى الأمم المتحدة مشروع قرار بمجلس الأمن يدعو لهدنة إنسانية في غزة، لكن واشنطن استخدمت حق الفيتو لإجهاض القرار.

ومن بكين استنكر بوتين قصف إسرائيل لمستشفى في غزة واعتبر الحدث "مأساة". وقال "إنه حدث رهيب، مئات القتلى والجرحى. إنها كارثة إنسانية. آمل فعليا ان يشكل ذلك إشارة تدل على أنه يجب وقف هذا النزاع في أسرع وقت ممكن".

تأييد مطلق

في المقابل، يدلي المستشار الألماني يوميا بتصريحات داعمة لإسرائيل ويهدد المتظاهرين في ألمانيا الذين ينددون بعدوانها على غزة.

واليوم الخميس طالب شولتز باتخاذ إجراءات صارمة ضد معاداة السامية والعداء ضد إسرائيل في ألمانيا.

وقال في بيان حكومي بالبرلمان الألماني "بوندستاغ" يجب أن يكون هناك "حد واضح"، لا يتم التغاضي عنه".

وتابع المستشار الألماني "معاداة السامية ليس لها مكان في ألمانيا، ويتعين علينا فعل كل شيء من أجل التصدي لها. يجب علينا فعل ذلك بوصفنا مواطنات ومواطنين وأشخاصا نتحمل المسؤولية التاريخية".

وأضاف شولتز أن الأمر يتعلق أيضا بتطبيق القوانين واللوائح القائمة، وقال إنه يجب أن تكون الهيئات المعنية بشؤون التجمع والتظاهر واضحة في ذلك، "ويجب ألا تسمح بأية تجمعات تحدث بها مثل هذه الجرائم ويكون هناك تخوف من إطلاق شعارات معادية للسامية خلالها".

وأكد شولتز أن مكان ألمانيا في هذا الوقت هو أنها "تقف بشكل راسخ بجانب إسرائيل"، وتابع "إسرائيل لديها كل الحق في الدفاع عن نفسها".

#Raketenalarm in Tel Aviv. Die Regierungsmaschine wird umgehend evakuiert. @Bundeskanzler wird in einen Schutzraum gebracht. Wir legen uns vor dem Flugzeug auf den Boden. @robinalexander_ @frautoroxel pic.twitter.com/OTWV55KUoA — Sara Sievert (@sara__si) October 17, 2023

مناسبة الضحك

ومن نقطة التأييد المطلق لإسرائيل، ربما بدت محاولة بوتين اتخاذ موقف متوازن أو حتى مختلف مضحكة لشولتز.

وانتقد شولتز بشدة تحذيرات بوتين من وقوع قتلى مدنيين في الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال "أشعر بالغضب الشديد عندما أسمع الرئيس الروسي يحذر في كل مكان من احتمال وقوع قتلى، قتلى مدنيين في المواجهات العسكرية. في الواقع لا يوجد شيء مضحك أكثر من هذا".

وربما أيضا يشير المستشار الألماني لما تسميه القوى الغربية تورط القوات الروسية في قتل مدنيين في حربها بأوكرانيا، ما يعني أن بوتين في نظره لا يملك حق إدانة القتل.

وتلقى أوكرانيا دعما كبيرا من ألمانيا والولايات المتحدة ولكن أجزاء كبيرة من أراضيها باتت تحت سيطرة روسيا.

ومن المعروف أن بوتين رغم ملامحه القيصرية يلقي بالنكات أحيانا ويتهكم على القادة الغربيين، ولكن لم تتوفر معلومات عما إذا كان علق على صورة ظهر فيها المستشار الألماني مختبئا على أرضية مطار في تل أبيب خوفا من أن تصيبه صواريخ حماس التي قصفت المكان في تلك اللحظة.

وقد وثقت وسائل الإعلام الغربية استلقاء المستشار الألماني ونقله لاحقا لملجأ، قبل أن يغادر إلى القاهرة ويواصل التصريحات المؤيدة لإسرائيل.





الطوفان والعدوان

يذكر أن كتائب عز الدين القسام وغيرها من فصائل المقاومة الفلسطينية تشن منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي، وقتلت حتى الآن أزيد من 1400 إسرائيلي وتمكنت من أسر أعداد كبيرة، وفق أرقام إسرائيلية.

من جانبها، تواصل إسرائيل عدوانها على غزة؛ حيث تقصف المساكن والمدارس والمستشفيات والمساجد، مما أدى لاستشهاد 3478، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب إصابة 12 ألفا وتدمير أحياء بكاملها وتشريد معظم السكان.

وتلقى العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة تأييدا واسعا من الولايات المتحدة التي أرسلت حاملتي طائرات إلى البحر الأبيض المتوسط "لردع أي محاولة لتوسيع الصراع"، وفق قولها.

وأمس الأربعاء، زار الرئيس الأميركي جو بايدن تل أبيب لتأكيد وقوفه إلى جانب إسرائيل.