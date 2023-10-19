مئات الشهداء والجرحى في ليلة دامية أخرى بغزة والضفة الغربية

أعلنت مصادر طبية عن استشهاد وإصابة المئات في قصف إسرائيلي جديد على قطاع غزة منذ مساء أمس الأربعاء، فيما سقط شهداء آخرون في مواجهات ميدانية بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وعدد من الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وأكد مصدر طبي للجزيرة استشهاد 121 وإصابة 540 آخرين في قصف إسرائيلي لمناطق عدة في غزة، بينها مدرسة تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) قرب مستشفى ناصر بمدينة خان يونس ومبان سكنية في جباليا وحي الشجاعية ورفح.

كما أفاد مراسل الجزيرة بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية إلى 7، واندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في مخيم الدهيشة جنوب شرقي بيت لحم في الضفة الغربية، كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر جنوب غربي أريحا، واعتقلت عددا من الفلسطينيين.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد قالت إن طواقمها تعاملت مع 15 فلسطينيا أصيبوا بالرصاص الحي، بينهم 6 إصابات في مخيم الدهيشة قرب بيت لحم (جنوب)، و7 إصابات في مدينة طوباس (شمال)، وإصابتان في مخيم نور شمس ومدينة قلقيلية.

ويشهد مخيم نور شمس عملية عسكرية إسرائيلية منذ فجر اليوم الخميس جرفت خلالها آليات إسرائيلية شوارع ودمرت ممتلكات، حسب شهود عيان.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت 750 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وعمّ الإضراب محافظات عدة في الضفة الغربية أمس الأربعاء، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي الذي يواصل هجماته الجوية المكثفة على قطاع غزة في اليوم الـ13، مما خلّف آلاف الشهداء والجرحى، إضافة إلى قطع الكهرباء والماء والمساعدات الإنسانية عن سكان القطاع.