6 شهداء فلسطينيين وإصابات لقوات الاحتلال بمخيم في طولكرم بالضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 6 فلسطينيين نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم نور شمس في طولكرم، حيث استهدفت طائرة مسيرة فلسطينيين في المخيم، فيما أصيب 10 من قوات الاحتلال، أحدهم في حالة خطرة، في انفجار عبوة ناسفة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الشهداء في المخيم منذ فجر اليوم وصلت إلى 6، مما يرفع عدد القتلى بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى 75.

وقال شهود إن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المخيم فجر اليوم، وإن اشتباكات عنيفة تدور بين عدد من المسلحين والقوات الإسرائيلية التي استخدمت جرافة كبيرة وأحدثت دمارا في البنية التحتية بالمخيم وإن العملية العسكرية الإسرائيلية لا تزال مستمرة.

وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن طائرة مسيرة استهدفت مسلحين فلسطينيين في مخيم نور شمس بطولكرم.

من جهتها، ذكرت كتيبة طولكرم بسرايا القدس أنها فجرت عبوات ناسفة في جرافات وآليات الاحتلال على محور المنشية وحققت إصابات مباشرة.

وأضافت "نفذنا كمينا لقوة راجلة للاحتلال وتمكنا من إسقاط أفرادها بين قتيل وجريح".

كما قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس ) في طولكرم إن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مخيم نور شمس.

وأفادت وسائل إعلام عن الشرطة الإسرائيلية أن 10 من عناصرها أصيبوا، أحدهم في حالة خطرة، في انفجار عبوة ناسفة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 10 من عناصر حرس الحدود خلال الاشتباكات.

اعتقالات

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 120 في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، ليبلغ عدد الأسرى منذ بدء الحرب نحو 750.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن معظم المعتقلين هم قادة وكوادر من حركة حماس وأسرى محررون، ومن أبرزهم عضو المجلس التشريعي نايف الرجوب، والشيخ حسن يوسف، والرئيس السابق لبلدية البيرة جمال الطويل، والقياديان شكري الخواجة وفلاح ندى.

وأضاف نادي الأسير أن حملة الاعتقالات تركزت بشكل خاص في محافظتي الخليل ورام الله.

وتواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على قطاع غزة، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنه إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية؛ مما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردا على الاعتداءات إسرائيلية اليومية، أطلقت حماس وفصائل مقاومة أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

وقد خلف القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة حتى الآن 3785 شهيدا وأكثر من 12 ألف جريح، أغلبيتهم أطفال ونساء.