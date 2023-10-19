شاهد.. وصول أول شحنة أميركية من السيارات المدرعة للجيش الإسرائيلي

نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية تسجيلا -اليوم الخميس- يظهر وصول أول شحنة أميركية من سيارات الجيب المدرعة للجيش، في سياق الدعم الكبير الذي تمنحه واشنطن لتل أبيب سياسيا وعسكريا، وسط تلويح إسرائيلي بشن حرب برية على قطاع غزة.

وفي بيانها، قالت الدفاع الإسرائيلية إنها استقبلت "أول شحنة من سيارات الجيب المدرعة الأميركية" وذلك ضمن حزمة المساعدات العسكرية التي تخصصها واشنطن لتل أبيب.

وأضاف البيان "يتم نقل سيارات الجيب إلى الجيش الإسرائيلي لتحل محل المركبات المتضررة في الحرب".

وأشارت الوزارة الإسرائيلية إلى أن تلقي المركبات "جزء من صفقات واسعة النطاق لزيادة أسطول مركبات الجيش لمختلف سيناريوهات الحرب".

وقالت "وقّع المدير العام لوزارة الدفاع إيال زمير حتى الآن أوامر شراء في إسرائيل والخارج لمركبات ومعدات ثقيلة بقيمة تزيد على 400 مليون شيكل (حوالي 100 مليون دولار)".

وأضافت وزارة الدفاع "تتم عملية الشراء وفقا لمتطلبات الجيش الإسرائيلي وتشمل مجموعة متنوعة من المركبات المخصصة مثل سيارات الإسعاف المدرعة، ومركبات العمليات المدرعة، والشاحنات التكتيكية ومعدات الهندسة الميكانيكية".

وتابعت "قد تم بالفعل تزويد الجيش بمئات المركبات على الفور، وهناك مئات المركبات الأخرى في طريقها إلى إسرائيل".

وكانت تل أبيب أعلنت قبل أيام تلقي مساعدات عسكرية أميركية، في وقت قال فيه مسؤول كبير بالبنتاغون إن الجيش الأميركي يعجل في إرسال إمدادات جديدة من الدفاعات الجوية والذخيرة وغيرها من المساعدات الأمنية لإسرائيل لمساعدتها في الرد على هجوم غير مسبوق شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والمقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأضاف المسؤول -الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته- لمراسلي البنتاغون "لقد أقلعت الطائرات بالفعل. نحن نزيد دعمنا لإسرائيل، نبقي على اتصال مستمر مع نظرائنا في إسرائيل لتحديد متطلباتهم الأكثر إلحاحا ومن ثم تلبيتها".