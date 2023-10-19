سوناك يصل إلى إسرائيل في إطار جولة بالمنطقة تهدف للتوصل إلى تهدئة بغزة

وصل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى إسرائيل اليوم الخميس، قبل أن يتوجّه إلى دول أخرى في المنطقة في محاولة للتوصّل إلى تهدئة في الحرب الدائرة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وحسب بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء البريطاني، فإن سوناك سيلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ.

وقال سوناك في بيان قبل بدء جولته في المنطقة، "إن الهجوم على المستشفى الأهلي في غزة يتعين أن يكون لحظة فاصلة للقادة في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم، للعمل معا لتجنّب مزيد من التصعيد الخطير للصراع، مؤكدا حرصه على أن تكون المملكة المتحدة في طليعة هذه الجهود".

وشدّد رئيس الوزراء البريطاني على أن "كل مدني يموت هو مأساة"، لافتا إلى أن أرواحا كثيرة أزهقت نتيجة ما وصفه بالعمل المروّع، الذي ارتكبته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ولفت البيان إلى أن جولة سوناك الشرق أوسطية ستستمر يومين، وأنه سيؤكد خلالها وجوب إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وتمكين البريطانيين العالقين في القطاع من مغادرته.

وقال المتحدث باسم سوناك -في وقت سابق أمس الأربعاء- إن 7 بريطانيين على الأقل قتلوا، وفُقد 9 آخرون منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وتتزامن جولة سوناك مع زيارة وزير خارجيته جيمس كليفرلي إلى كلّ من مصر وتركيا وقطر "في الأيام المقبلة"، وفقا لداونينغ ستريت.

وأكدت لندن دعمها لإسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس وخلّفت أكثر من 1400 قتيل في إسرائيل، وما تلاها من هجوم إسرائيلي على غزة أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 3500 وآلاف الجرحى، كما أعلنت حكومة سوناك زيادة مساعداتها الإنسانية للفلسطينيين بمقدار الثلث، أي ما قدره عشرة ملايين جنيه إسترليني (11.5 مليون يورو) إضافية.