سماح بمساعدات لغزة وسط تنديد يهودي أميركي بالمجازر الإسرائيلية.. كيف تفاعل العرب؟

جاء الرئيس الأميركي إلى إسرائيل للتضامن معها، ويبدو أنه نجح في إقناع تل أبيب بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. من جهتهم، احتج عدد من اليهود الأميركيين ونفذوا اعتصاما مفتوحا للتنديدِ بالمجازرِ التي ترتكبُها إسرائيل في حق المواطنين الفلسطينيين في القطاع.

وتابع برنامج "شبكات" (2023/10/19) تفاعل الناشطين مع إعلان بايدن عن سماح إسرائيل بإدخال المساعدات إلى غزة، حيث علقت الناشطة هبة بقولها: "غزة مش محتاجة دلوقت مساعدات.. محتاجة أكفان يا مسلمين".

من جهته، رأى أبو صالح الأمر من زاوية مختلفة فقال: "ليس رحمة أو حبا بأهل غزة إنما لتغطية ما فعلوه أمس في المستشفى لأجل ينسون الناس"، في إشارة إلى القصف الإسرائيلي الذي استهدف المستشفى المعمداني وأسفر عن استشهاد أكثر من 500 فلسطيني.

أما أحمد فاستغرب من فكرة استئذان إسرائيل لإدخال المساعدات وقال: "مش فاهم يعني إيه احنا مستنين إذن إسرائيل علشان ندخل مساعدات لأهل غزة اللي هم بقالهم 13 يوم تحت القصف من إسرائيل؟! مش مستوعب الفكره نفسها يعني إيه".

بدوره، أشار أدهم أبو سلمية إلى أن عدد الشاحنات التي ستدخل المساعدات لن يلبي احتياجات أهل غزة وقال: "عدد الشاحنات التي تنتظر الدخول لغزة حوالي 150، لكنهم لن يسمحوا إلا لـ20 منها في الدخول.. هذا يعني أن الولايات المتحدة قررت تجويع غزة وأهلها، فـ20 شاحنة ماذا يمكن أن تفعل وقود أم دواء أم غداء أم ماذا!".

يهود ضد مجازر إسرائيل

وفي سياق التنديد بالحرب على غزة، نظمت منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام مظاهرة اقتحم خلالها أكثرُ من 500 شخص مبنى كانون هاوس داخلَ الكابيتول هيل، معبرينَ عن معارضتِهم للحرب على غزة، وطالبوا النوابَ وإدارةَ الرئيس بايدن بالضغط ِللتوصل إلى اتفاقٍ لوقف لإطلاق النار في غزة.

وتابع البرنامج تفاعل الناشطين مع هذه المظاهرة، حيث قال حسن في تغريدة له: "بعد الضغط الإعلامي لتوضيح حقيقة ما يحدث بغزة، انقسم اليهود وأصبح الكثير منهم رافضا بشدة لما تفعله إسرائيل ومايفعله نتنياهو".

في حين أوضح سيف الفرق بين اليهودي والصهيوني وكتب: "مش كل يهودي صهيوني"، في يهود كثير من زمان رافضين اللي بيحصل للفلسطينيين من تهجير وقتل للأطفال وهدم بيوتهم، وحصل إنهم شاركوا قبل كدة في مظاهرات مع الفلسطنيين ضد قوات الاحتلال وبدأ التضييق عليهم واتمسك منهم شوية واتسجنوا".

كما علق يوسف بقوله: "المواطنون الغربيون رغم تحذيرات حكوماتهم لهم إلا أنهم يخرجون ليقفوا مع القضية الفلسطينية، مظاهرات في لندن وكندا وألمانيا ودعوات في أمريكا للوقوف مع شعب فلسطين وهناك يهود، خرجوا في إسرائيل ضد نتنياهو".

وكتب أبو غالب تغريدة قال فيها: "مظاهرات التأييد لفلسطين في كل العالم: مسلمون، مسيحيون، يهود، ومن كل الديانات. المد الشعبي الدولي والرأي العام العالمي نسف كل الأكاذيب الإسرائيلية".

يذكر أن شرطة الكابيتول أخلت المكانَ من المتظاهرين وقالت: "لا يسمحُ بالمظاهراتِ داخلَ مباني الكونغرس، وحذرنا المتظاهرينَ بضرورةِ التوقف عن التظاهر، وعندما لم يمتثلوا بدأنا في اعتقالِهم".