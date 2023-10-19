خبراء أمميون: هناك مخاطر إبادة جماعية ضد الفلسطينيين

حذر فريق خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة -اليوم الخميس- من أن هناك خطر إبادة جماعية ضد الفلسطينيين بالنظر لتصريحات قادة إسرائيل وحلفائهم.

وأضاف الخبراء أن الحملة الإسرائيلية في غزة تؤدي إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأن قصف المستشفى المعمداني جاء بعد تحذيرين أصدرتهما إسرائيل.

وقال الخبراء "يروعنا تقاعس المجتمع الدولي في مواجهة الترويج للحرب"، وأكدوا على أن الوقت حان لوقف إطلاق النار فورا ويجب ضمان سلامة السكان المدنيين في غزة.

وقالوا أيضا إن حصار غزة وأوامر الإخلاء والنقل القسري للسكان انتهاك للقانون الجنائي الدولي، مؤكدين على ضرورة إنهاء الاحتلال وتقديم تعويضات وإعادة إعمار لتحقيق العدالة للفلسطينيين.

وتواصل إسرائيل شن غارات مكثفة على قطاع غزة، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنه إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية؛ مما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وقد خلف القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة حتى الآن 3785 شهيدا وأكثر من 12 ألف جريح، أغلبيتهم أطفال ونساء.