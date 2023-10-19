جيش الاحتلال يقتل لبنانيا ويحاصر مدنيين على الحدود

قتل لبناني وأصيب اثنان آخران بعد تعرضهم لإطلاق نار من موقع العباد العسكري الإسرائيلي في محيط بلدة حولا جنوبي لبنان، في الوقت الذي حاصر فيه الجيش الإسرائيلي 9 مدنيين بينهم صحفيون.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصدر أمني لبناني قوله إن القوات الإسرائيلية حاصرت 9 مدنيين منهم 6 صحفيين إيرانيين على مقربة من موقع العباد.

وكشف المصدر الأمني أن القوى الأمنية اللبنانية وبالتنسيق مع قوات اليونيفيل استطاعت إخراج المحاصرين من محيط الموقع الإسرائيلي.

ومنذ اندلاع مواجهات عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات وقصفا متبادلا بين مقاتلين من حزب الله والجيش الإسرائيلي، تسبب في سقوط قتلى وجرحى على جانبي الحدود.

وفي 13 من الشهر الجاري، قتل بقصف إسرائيلي المصور في وكالة رويترز عصام عبد الله وأصيب 6 صحفيين يعملون في قناة الجزيرة ووكالة الصحافة الفرنسية ووكالات أجنبية أخرى أثناء تغطية الاشتباكات المندلعة عند الحدود.

وتبادل حزب الله اللبناني والجيش الإسرائيلي، اليوم، قصفا صاروخيا ومدفعيا، في موجة جديدة من التوتر بموازاة الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ 13 يوما.

وتواصل إسرائيل تعزيز قواتها على حدودها الشمالية مع لبنان. واستقدمت في الساعات الأخيرة مزيدا من المعدات الحربية الثقيلة إلى الحدود بينها دبابات ومدرعات.

ودعا الناطق العسكري الإسرائيلي سكان المناطق المتاخمة للحدود مع لبنان وكذلك في مناطق الجنوب القريبة من غزة، إلى الالتزام التام بتعليمات الطوارئ الصادرة عن الجبهة الداخلية في الجيش.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، شن غارات مكثفة على غزة، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، مما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.