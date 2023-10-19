الإدارة الأميركية تدرس تقديم تمويلات عاجلة لإسرائيل وأوكرانيا

قال مصدر مطلع لرويترز أمس الأربعاء إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس طلب مساعدات بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا و10 مليارات لإسرائيل، ضمن طلب إنفاق إضافي سيرسله الرئيس إلى الكونغرس بحلول يوم غد الجمعة.

ومن المتوقع أن يطلب بايدن من الكونغرس إقرار مشروع قانون الإنفاق التكميلي بسرعة، إذ تسعى واشنطن للتعامل مع تبعات تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث تدعم العمليات العسكرية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة.

وفي الوقت نفسه، تتطلع واشنطن إلى مواصلة دعم أوكرانيا في تصديها للقوات الروسية.

وفي وقت سابق، قالت مصادر مطلعة لرويترز إن بايدن يدرس تقديم طلب تمويل إضافي بنحو 100 مليار دولار يشمل مساعدات دفاعية لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان، بالإضافة إلى تمويل للجهود المبذولة لتعزيز الأمن على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.





الطوفان والعدوان

يذكر أن كتائب عز الدين القسام وغيرها من فصائل المقاومة الفلسطينية تشن منذ يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي، وقتلت حتى الآن أزيد من 1400 إسرائيلي وتمكنت من أسر أعداد كبيرة، وفق أرقام إسرائيلية.

من جانبها، تواصل إسرائيل عدوانها على غزة حيث تقصف المساكن والمدارس والمستشفيات والمساجد، مما أدى لاستشهاد 3478، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب إصابة 12 ألفا وتدمير أحياء بكاملها وتشريد معظم السكان.

وتلقى العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة تأييدا واسعا من الولايات المتحدة التي أرسلت حاملتي طائرات إلى البحر الأبيض المتوسط "لردع أي محاولة لتوسيع الصراع"، وفق قولها.

وأمس الأربعاء، زار الرئيس الأميركي جو بايدن تل أبيب لتأكيد وقوفه إلى جانب إسرائيل.