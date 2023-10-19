استشهاد قائد أمن غزة وعائلته بغارة إسرائيلية
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19/10/2023
أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن قائد الأمن الوطني في القطاع "جهاد محيسن" استشهد مع عائلته في منزلهم أثناء ضربة جوية إسرائيلية.
ووصفت وسائل إعلام "جهاد محيسن" بأنه أحد قادة الحركة الإسلامية (حماس).
وواصل الجيش الإسرائيلي في اليوم الـ13 من حربه على غزة قصف المناطق السكنية مما أسفر عن استشهاد العشرات.
وقد خلف القصف المتواصل على غزة حتى الآن 3785 شهيدا وأكثر من 12 ألف جريح، غالبيتهم أطفال ونساء.
وحذرت منظمات أممية من كارثة إنسانية وبيئية مع خروج 4 مستشفيات عن الخدمة، ووجود جثامين شهداء تحت الأنقاض، مع انعدام المياه الصالحة للشرب.
المصدر : وكالات