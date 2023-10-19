استشهاد جميع أفراد عائلة في القصف الإسرائيلي على غزة

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة أن عشرات العائلات الفلسطينية تم شطبها تماما من سجل العائلات في القطاع، وذلك بعد أن استشهد جميع أفرادها في القصف الذي تنفذه آلة الحرب الإسرائيلية منذ 13 يوما على القطاع.

ويظهر الفيديو الذي بثته قناة الجزيرة جثامين شهداء لعائلة واحدة وهم مترابطون -بعضهم إلى جانب بعض- بعد أن قضوا في استهداف إسرائيلي لمنزلهم.

وحسب ما كشف أحد المسعفين، فإن من بين الشهداء سيدة حامل في شهرها التاسع، وقال "هؤلاء الشهداء هم فخر الأمة العربية".

وقد خلف القصف المتواصل على غزة حتى الآن نحو 3785 شهيدا وأكثر من 12 ألف جريح، أغلبيتهم أطفال ونساء.