إسرائيل تشير لعملية برية وشيكة وتتوقع معركة طويلة وصعبة في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أنه على وشك بدء عملية برية في قطاع غزة، في حين توقع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولون آخرون معركة صعبة وطويلة مع المقاومة الفلسطينية.

فقد قال الناطق العسكري الإسرائيلي في مؤتمر صحفي بتل أبيب إن عشرات آلاف الجنود على أتم الاستعداد لبدء الدخول البري إلى غزة.

وأضاف المتحدث العسكري أن لدى الجيش معلومات مؤكدة عن 203 إسرائيليين محتجزين في غزة ونحو 100 مفقود.

وتابع أنه لا دخول لمساعدات إلى غزة حتى الآن، وأن الجيش سيعلن عن السماح بدخولها إلى القطاع عندما تتخذ القيادة السياسية قرارا بذلك.

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مخاطبا جنوده على حدود القطاع "أنتم ترون غزة الآن من بعيد، وقريبا سترونها من الداخل. الأمر سيصدر"، في إشارة إلى أن الهجوم البري الإسرائيلي بات قريبا.

وأضاف غالانت أن المعركة المحتملة على أرض ستكون طويلة وصعبة.

وبعد وقت قصير من تصريح وزير الدفاع، نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقطع فيديو يظهر فيه مع القوات بالقرب من الحدود ويعدها بالنصر.

وكان نتنياهو قال خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن الحرب على غزة ستطول.

ضوء أخضر

في غضون ذلك، نقلت شبكة "إي بي سي" الأميركية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الجيش الإسرائيلي حصل على الضوء الأخضر من الحكومة الإسرائيلية للتحرك نحو غزة.

من جهته، قال قائد اللواء الجنوبي بالجيش الإسرائيلي يارون فينكلمان إن قواته تخوض حربا ضد ما وصفه بـ"عدو شرس"، في إشارة إلى المقاومة الفلسطينية.

وأَضاف فينكلمان أن المناورة حاليا سوف تنقل إلى أراضي العدو رغم صعوبة الوضع، وأن قواته ستنتصر، وفق تعبيره.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية ذكرت مساء الأربعاء أن الجيش الإسرائيلي يستعد للتحرك بريا في قطاع غزة، وذلك بعد أن غادر الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الأربعاء تل أبيب في ختام زيارة جدد فيها دعم بلاده لإسرائيل.

وفي مقابل التصريحات الإسرائيلية، أكدت المقاومة الفلسطينية أنها مستعدة لمعركة طويلة، وأنها ستحول رمال غزة إلى مقبرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى الرغم من التصريحات المتكررة عن اقتراب العملية البرية، فإن تقارير تفيد بأن إسرائيل مترددة في دخول قطاع غزة خشية التعرض لانتكاسة بعد الضربة التي تلقتها حين شنت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.