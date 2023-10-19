إسرائيل تخلي عددا من سفاراتها والولايات المتحدة تحذر رعاياها في الخارج

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية إخلاء عدد من سفاراتها حول العالم في الوقت الذي طالبت فيه الولايات المتحدة رعاياها في الخارج بتوخي الحذر، وذلك على خلفية استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة .

فقد قالت هيئة البث الإسرائيلية إن تل أبيب أخلت سفاراتها في عدد من دول المنطقة ومنها البحرين والأردن والمغرب ومصر بالإضافة إلى تركيا.

وذكرت هيئة البث أن الخارجية الإسرائيلية أصدرت أوامر لـ20 سفارة إسرائيلية في أنحاء العالم، تحديدا أوروبا وأميركا اللاتينية بأن يبقوا في منازلهم.

من جهة أخرى، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية اليوم "تحذيرا أمنيا عالميا" للمواطنين الأميركيين في الخارج طالبتهم فيه بتوخي الحذر، مشيرة إلى التوتر المتزايد في مواقع مختلفة من العالم واحتمال شن "متطرفين" هجمات على الأميركيين واستهدافهم بأعمال عنف.

ولم يشر التحذير إلى أي حدث عالمي أو حرب بعينها لكنه يأتي وسط صراع مستمر في المنطقة بعد عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول ردا على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى. وقصفت إسرائيل قطاع غزة بعد ذلك بضربات جوية خلفت آلاف القتلى.

وعلى الصعيد الداخلي، قال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند -اليوم- إن الوزارة ترصد تزايدا في التقارير الواردة عن تهديدات لمجتمعات اليهود والمسلمين والعرب في الولايات المتحدة بما يرتبط بحرب إسرائيل على قطاع غزة.

وقال غارلاند إنه وجّه الأسبوع الماضي مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" ومكاتب الادعاء العام في عموم الولايات المتحدة بالعمل مع الولايات وأجهزة إنفاذ القانون المحلية للتصدي للتهديدات وحث ممثلي ادعاء اتحاديين على التواصل مع شخصيات قيادية ودينية في المجتمعات.

كما نقلت صحيفة أكسيوس عن وزارة الأمن الداخلي الأميركية أنها رصدت زيادة في التقارير عن تهديدات ضد المجتمعات اليهودية والإسلامية.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، شن غارات مكثفة على غزة، مخلفة آلاف القتلى والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، مما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردا على اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، أطلقت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى في 7 من الشهر الجاري اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.