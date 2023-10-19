تركيا: أميركا أرسلت حاملتي الطائرات لعمليات إجلاء محتملة

قال مسؤول في وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس إن مسؤولين أميركيين أبلغوهم أن تنفيذ إجلاء محتمل لمدنيين وراء اقتراب حاملتي طائرات أميركيتين من إسرائيل في شرق البحر المتوسط.

وأضاف المسؤول للصحفيين "عندما نثير هذه القضية مع نظرائنا الأميركيين يقولون لنا إنهم أرسلوا حاملتي الطائرات هاتين إلى هناك في إطار عمليات غير قتالية تتعلق بإجلاء المدنيين من المنطقة".

وأرسلت الولايات المتحدة حاملتي طائرات وسفن دعمهما إلى شرق البحر ردا على شن المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون أميركيون إن إرسال حاملتي الطائرات يهدف لردع أي أطراف أخرى عن توسيع رقعة الصراع، في إشارة إلى حزب الله اللبناني وإيران.

وقد انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة بسبب هذه الخطوة، وقال إنها سترتكب "مجازر خطيرة" في غزة.

وذكر أردوغان أيضا أن نشر الولايات المتحدة حاملتي طائرات أعاق الجهود التركية لإحلال الهدوء في المنطقة.

وفي وقت سابق، ذكر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن نشر مجموعات قتالية من حاملتي طائرات في المنطقة "ليس المقصود منه الاستفزاز".





وتلقى العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة تأييدا واسعا من الولايات المتحدة التي أرسلت حاملتي طائرات إلى البحر الأبيض المتوسط "لردع أي محاولة لتوسيع الصراع"، وفق قولها.

وأمس الأربعاء، زار الرئيس الأميركي جو بايدن تل أبيب لتأكيد وقوفه إلى جانب إسرائيل.