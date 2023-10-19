أبرز تطورات اليوم الـ13 لعملية طوفان الأقصى
19/10/2023
تواصل القصف الإسرائيلي على غزة لليوم الـ13 على التوالي، مما تسبب بسقوط مزيد من الشهداء في مناطق مختلفة من القطاع، وارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع حتى الآن إلى 3785 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة لأكثر من 12 ألف جريح.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إن نحو 70% من الشهداء والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع هم نساء وأطفال.
كما أسفرت الاشتباكات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية عن سقوط 12 شهيدا، بينما أعلن جيش الاحتلال عن قتيل في صفوفه إضافة إلى 9 جرحى.
من جهته، حذّر أبو عبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس جيش الاحتلال من أن "فاتورة الحساب معه ستكون قاسية ومؤلمة، ولن نمرر جرائمه ضد أقصانا وشعبنا".
وهذه أبرز تطورات اليوم الـ13 من طوفان الأقصى:
- إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يقول إن استمرار العدوان واستباحة الدماء سيفجران كل المعادلات والخطط على الصعيد الفلسطيني والإقليمي.
- وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تعلن أن المدمرة "يو إس إس كارني" أسقطت 3 صواريخ وعددا من المسيرات أطلقها الحوثيون من اليمن.
- الخارجية الأميركية تعلن عن 32 قتيلا أميركيا و11 مفقودا منذ بدء عملية طوفان الأقصى.
- المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أكد وجود 203 مختطفين في غزة ونحو 100 مفقود.
- مجلس الشيوخ الأميركي يتبنى مشروع قرار لدعم إسرائيل.
- الناطق باسم كتائب القسام قال في كلمته اليوم إن "العدو" في أسوأ حالاته وإن المقاومة تتحكم في الميدان.
- جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي من وحدة المستعربين وإصابة 9 آخرين باشتباكات في مخيم نور شمس بطولكرم في الضفة الغربية.
- إسرائيل تعلن إخلاء سفاراتها في كل من البحرين والأردن والمغرب ومصر وتركيا.
- الحكومة الإسرائيلية تصدق على خطة مساعدة لإجلاء سكان مدينة عسقلان.
- صحيفة "نيويورك تايمز" تقول إن واشنطن طلبت من قطر التوسط للإفراج عن الرهائن لدى حركة حماس بعدما تأكدت أن الإنقاذ العسكري مستحيل.
- وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن وصول طائرة أميركية تحمل شحنة من المركبات المدرعة للجيش الإسرائيلي.
- المتحدث باسم الداخلية في غزة: نحو 70% من الشهداء والمصابين جراء العدوان نساء وأطفال.
- مكتب الإعلام الحكومي في غزة يعلن استشهاد قائد قوات الأمن الوطني بالقطاع اللواء جهاد محيسن وعائلته في قصف إسرائيلي على حي الشيخ رضوان.
- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي أنذر حتى الآن 24 مستشفى بالإخلاء في غزة، بينها مستشفى الشفاء.
- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني يدعوان إلى وقف الحرب في غزة، وحذرا من اتساع دائرة الصراع لتشمل المنطقة برمتها.
- ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، إلى 306 جنود وضباط، وذلك منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
- الصحة الفلسطينية تعلن خروج 3 مستشفيات عن الخدمة كليا، وتضرر 25 جزئيا في قطاع غزة.
- حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تثمن البيان الختامي لمنظمة التعاون الإسلامي، وتدعو إلى ترجمته عمليا بما يوقف عدوان الاحتلال.
- المجلس التشريعي في غزة ينعى النائبة جميلة الشنطي التي استشهدت في قصف إسرائيلي بقطاع غزة الليلة الماضية.
- مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية يستقيل بسبب تعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع الحرب الإسرائيلية على غزة.
- رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يقول إنه جاء إلى إسرائيل لدعمها والوقوف معها ضد ما وصفه بالإرهاب.
المصدر : الجزيرة