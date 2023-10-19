أبرز تطورات اليوم الـ13 لعملية طوفان الأقصى

تواصل القصف الإسرائيلي على غزة لليوم الـ13 على التوالي، مما تسبب بسقوط مزيد من الشهداء في مناطق مختلفة من القطاع، وارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع حتى الآن إلى 3785 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة لأكثر من 12 ألف جريح.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إن نحو 70% من الشهداء والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع هم نساء وأطفال.

كما أسفرت الاشتباكات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية عن سقوط 12 شهيدا، بينما أعلن جيش الاحتلال عن قتيل في صفوفه إضافة إلى 9 جرحى.

من جهته، حذّر أبو عبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس جيش الاحتلال من أن "فاتورة الحساب معه ستكون قاسية ومؤلمة، ولن نمرر جرائمه ضد أقصانا وشعبنا".

وهذه أبرز تطورات اليوم الـ13 من طوفان الأقصى: