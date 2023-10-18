واشنطن ترفع مستوى التحذير من السفر إلى لبنان

رفعت وزارة الخارجية الأميركية درجة تحذير السفر إلى لبنان لأعلى مستوى للتحذير، وهو المستوى الرابع الذي ينصح الرعايا الأميركيين بعدم السفر إلى الوجهة المدرجة.

كما سمحت الوزارة لموظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين وأفراد أسرهم المؤهلين، بمغادرة السفارة في بيروت.

وفي بيان عزت الوزارة القرار إلى ما قالت، إنه وضع أمني في لبنان لا يمكن التنبؤ بمستقبله، بسبب تبادل الصواريخ والقذائف والمدفعية بين إسرائيل وحزب الله والفصائل الأخرى. وفق نص البيان.

يأتي هذا التحذير في الوقت الذي قال فيه متحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، إن المئات استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي المعمداني بمدينة غزة، مما أشعل احتجاجات غضب مسائية في مدن الضفة الغربية، وفي مدن وعواصم عربية وإسلامية وعالمية.