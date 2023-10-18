مظاهرات حاشدة في عمّان تطالب بإغلاق سفارتي واشنطن وتل أبيب

عمّان- شهد محيط السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية بالعاصمة الأردنية عمّان تظاهرات حاشدة حاول خلالها المتظاهرون الوصول إلى مبنى السفارة، احتجاجا على مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني التي ارتكبها الاحتلال مساء أمس الثلاثاء في قطاع غزة، والتي خلّفت مئات الشهداء والمصابين.

ودفعت قوات الأمن الأردنية بتعزيزات شكلت حواجز لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مبنى السفارة في التظاهرات التي استمرت منذ ساعات الظهر وحتى الليل، حيث تم احتجاز عدد من المحتجين، لكن مصدر أمني أفاد للجزيرة نت بأنه سيتم إطلاق سراحهم.





زحف

وجاءت هذه التظاهرة بعد دعوة "الملتقى الوطني لدعم المقاومة" إلى إضراب عام ظهر اليوم الأربعاء، والزحف نحو سفارة الاحتلال والسفارة الأميركية، وقال الملتقى إنهما "شركاء في العدوان". وتضمّن إعلان الدعوة 3 موجات من التظاهر طوال ساعات اليوم، ظهرا ومغربا وليلا.

ورفع المتظاهرون صورا للرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مع عبارات "شركاء في الجريمة وفي العدوان"، منددين "بالجريمة الإسرائيلية المروعة" بقصف مستشفى المعمداني.

التعبئة

وطالب المتظاهرون الجيوش والأنظمة العربية بالتدخل لمناصرة المقاومة الفلسطينية، مرددين هتافات "واحد اثنين، الجيش العربي وين"، كما طالبوا السلطات الأردنية بفتح الحدود وإغلاق سفارة الاحتلال في عمّان وإلغاء جميع الاتفاقيات السياسية والاقتصادية ومعاهدة "وادي عربة".

من جانبها، دعت كتلة الإصلاح في البرلمان الأردني -في بيان لها- إلى إعادة التجنيد الإجباري والتعبئة للجيش الشعبي وطالبت الحكومة بمد يدها لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإعادة فتح مكاتب الحركة في عمّان.

وقال رئيس الكتلة صالح العرموطي للجزيرة نت إن على سلطات الأردن أن "تطرد سفير الاحتلال فورا وللأبد واستدعاء سفير المملكة لدى الكيان".

وأشار العرموطي إلى أهمية اتخاذ جميع الخطوات السياسية والدبلوماسية والقانونية لمواجهة الاحتلال، ودعا إلى إقامة جسر جوي يمد قطاع غزة بكافة بالمساعدات الإنسانية والطبية اللازمة.

وأُعلن في هذه التظاهرة عن الفعالية المركزية يوم الجمعة القادمة بعنوان "مليونية الحدود"، إذ دعا الملتقى الوطني لدعم المقاومة إلى الخروج من محافظات المملكة كافة باتجاه الحدود الأردنية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.