مجزرة المستشفى المعمداني.. لبنان يحذر من حريق يلتهم المنطقة وتركيا تعلن الحداد

تواصلت اليوم الأربعاء ردود الفعل العربية والدولية على القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في مدينة غزة والذي أسفر عن استشهاد نحو 500 فلسطيني وإصابة مئات آخرين.

وفي مقابل تبني الرئيس الأميركي جو بايدن الرواية الإسرائيلية التي تزعم أن المستشفى أصيب جراء "فشل إطلاق صاروخ" من جانب المقاومة الفلسطينية مساء أمس الثلاثاء، حمّلت دول ومنظمات دولية عدة تل أبيب مسؤولية المجزرة، في حين دعت أخرى إلى التحقيق لتحديد الطرف المسؤول عما جرى.

وفي ما يلي سلسلة جديدة من المواقف العربية والدولية تلت المواقف التي تم تسجيلها بُعيد المجزرة بساعات:

لبنان

قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة السعودية، إن استمرار العدوان على غزة قد يشعل نارا تلتهم المنطقة برمتها.

تركيا

أعلن مسؤول تركي أن بلاده ستعلن الحداد الوطني لمدة 3 أيام بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة.

إيران

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي -اليوم الأربعاء- إن الجرائم التي ترتكب في غزة وفلسطين سيقابلها انتقام من الشعوب والأمة الإسلامية.

إسبانيا

دانت إسبانيا الهجوم الإسرائيلي على المستشفى المعمداني في غزة ووصفته بـ"المذبحة".

إيطاليا

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني إنه يشعر بالألم بسبب مقتل المئات في المستشفى المعمداني في غزة، مشددا على ضرورة حماية المدنيين في جميع الظروف.

النرويج

أعرب وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي عن قلقه الشديد إزاء استهداف إسرائيل مستشفى مكتظا بالنازحين في غزة، وقال إن المستشفيات محمية بموجب القانون الإنساني الدولي والهجمات ضدها غير قانونية، مطالبا بحماية المدنيين والمؤسسات الصحية.

فنلندا

وصف الرئيس الفنلندي سولي نينيستو قصف المستشفى المعمداني بـ"المرعب"، داعيا إلى احترام القانون الدولي الإنساني في الأحوال كافة وفتح تحقيق حول الانتهاكات.

الصين

دانت الصين بشدة -اليوم الأربعاء- الهجوم الإسرائيلي على المستشفى المعمداني في غزة، وقالت إنها تشعر بالصدمة من ذلك.

أفغانستان

قال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية المؤقتة ذبيح الله مجاهد إن إسرائيل ترتكب جريمة حرب في غزة، مؤكدا أن من يدعمون الممارسات الإسرائيلية هذه أو يظلون صامتين حيالها يعتبرون شركاء في هذا الظلم.

البرازيل

قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا -اليوم الأربعاء- إن الغارة على المستشفى المعمداني في غزة كانت "مأساة لا يمكن تبريرها"، وجدد دعوته إلى التدخل الإنساني الدولي ووقف إطلاق النار في المنطقة.

كوبا

ندد رئيس كوبا ميغيل دياز كانيل بشدة باستهداف المستشفى المعمداني، وقال إن بلاده تستنكر بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي بالقنابل على هذا المستشفى.

كندا

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن أنباء الهجوم على مستشفى المعمداني في غزة "مروعة وغير مقبولة على الإطلاق"، مضيفا أن "من غير المقبول قصف مستشفى".

أستراليا

ندد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز باستهداف مستشفى المعمداني في غزة، ووصف المشاهد القادمة من هناك بالمحزنة للغاية، قائلا إن حياة المدنيين مهمة سواء أكانوا إسرائيليين أو فلسطينيين.