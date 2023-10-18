كتائب القسام تطلق رشقات صاروخية باتجاه مواقع إسرائيلية

بثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد لرشقات صاروخية مكثفة أطلقت باتجاه مواقع إسرائيلية.

وأظهرت المشاهد دفعات كثيفة من الصواريخ وهي في طريقها إلى الأراضي المحتلة.

وقالت كتائب القسام إن إطلاق هذه الصواريخ يأتي ردا على استهداف المدنيين في القطاع.

ويذكر أن المقاومة الفلسطينية شنت معركة "طوفان الأقصى" فجر يوم السبت السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وشملت هجوما بريا وبحريا وجويا وتسلل المقاومين إلى عدة مستوطنات في غلاف غزة.