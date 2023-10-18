إخلاء 6 مطارات في فرنسا بعد تلقي تهديدات

قال مصدر في الشرطة -لوكالة الصحافة الفرنسية- إن 6 مطارات في مختلف أنحاء فرنسا أخليت اليوم الأربعاء بعد تلقيها عبر البريد الإلكتروني "تهديدات باعتداءات".

وأوضح أن عمليات الإخلاء في مطارات ليل وليون ونانت ونيس وتولوز وبوفيه قرب باريس ستتيح للسلطات "تبديد أية شكوك" بأن التهديدات قد تكون حقيقية.

من جهته، أعلن مطار ليل (شمال) عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أنه يجري إخلاؤه بسبب مخاوف من وجود قنبلة. وقال أيضا "فرق أمنية موجودة في المكان".

ونقل تلفزيون "بي إف إم" عن مصادر بالشرطة القول إنه تم أيضا إخلاء مطارات تولوز ونيس وليون اليوم بسبب إنذارات أمنية.

وتعيش فرنسا حالة تأهب قصوى بعد مقتل مدرس طعنا بالسكين وإصابة شخصين بجروح بالغة بمدرسة شمال البلاد في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتم إغلاق قصر فرساي، أحد المواقع السياحية الرئيسية في البلاد، أمس لبضع ساعات بسبب مخاوف أمنية تكررت للمرة الثانية خلال 4 أيام.