بايدن لنتنياهو: يبدو أن الجانب الآخر وراء قصف "المعمداني"

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تل أبيب اليوم الأربعاء، في زيارة تهدف لتقديم الدعم لإسرائيل في حربها مع المقاومة الفلسطينية، وغداة مجزرة ارتكبتها إسرائيل بقصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة مخلفا مئات الشهداء، معظمهم من الأطفال والنساء.

وقال بايدن -في تصريحات خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب- إنه أراد الحضور لإسرائيل حتى يعرف الناس فيها وفي العالم بأسره أن الولايات المتحدة تقف مع إسرائيل، مشيرا إلى أن واشنطن تريد أن تتأكد من امتلاك إسرائيل ما تحتاجه للرد على هجمات حركة حماس التي اعتبر أنها ارتكبت ما وصفها بفظائع في إسرائيل.

وبشأن مجزرة مستشفى المعمداني في غزة الليلة الماضية، قال بايدن لنتنياهو "حزنت وغضبت بشأن الانفجار في المستشفى المعمداني أمس الثلاثاء، ويبدو أن الجانب الآخر وراء ذلك وليس أنتم".

بدوره، وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شكره إلى بايدن على دعمه "المطلق"، مشيرا إلى أن "مستوى التعاون اليوم مع الولايات المتحدة غير مسبوق"، داعيا "على العالم لأن يتحد لهزيمة حماس".

وأضاف نتنياهو أن "غضب العالم بشأن قصف المستشفى يجب ألا يوجه إلى إسرائيل بل للإرهابيين"، وفق قوله.

وتأتي زيارة بايدن "لإعادة تأكيد تضامن الولايات المتحدة مع إسرائيل والتزامها القوي بأمنها"، إلى جانب بحث التطورات الجارية مع المسؤولين الإسرائيليين، وفق تصريحات سابقة للخارجية الأميركية.

كما أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في وقت سابق أن الرئيس بايدن سيوضح مرة أخرى أن "إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها" ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال بلينكن إنه من الضروري أن يبدأ تدفق المساعدات إلى غزة في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن بلاده وإسرائيل اتفقتا على وضع خطة تسمح بوصول المساعدات إلى المدنيين في القطاع.

إلغاء القمة الرباعية

وكان من المقرر أن يتوجه بايدن اليوم الأربعاء من تل أبيب إلى عمّان للقاء ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس، قبل أن تعلن الخارجية الأردنية إلغاء القمة الرباعية تلك في أعقاب القصف الإسرائيلي الذي استهدف المستشفى المعمداني في غزة وأودى بحياة المئات.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في تصريحات صحفية "بعد التشاور مع أشقائنا الفلسطينيين وأشقائنا في مصر وبعد الحديث مع الولايات المتحدة قررنا عدم عقد القمة الرباعية" التي كانت مقررة في عمّان اليوم، مؤكدا أن على المجتمع الدولي وضع حد "لسفك الدماء الذي يشكل استمراره وصمة عار للإنسانية".

كما قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس بايدن ألغى زيارة مقررة إلى الأردن بعد زيارة إسرائيل، مشيرا إلى أنه بعد التشاور مع الملك عبد الله الثاني -وفي ضوء أيام الحداد التي أعلنها الرئيس الفلسطيني- سيؤجل الرئيس الأميركي سفره إلى الأردن.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف ساحة مستشفى المعمداني بغزة إلى 500 شهيد، معظمهم نساء وأطفال.